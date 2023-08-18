شقق الإسكان الاجتماعي لمتوسطي الدخل 2023 رابط وخطوات التقديم والشروط اللازمة

شقق الإسكان الاجتماعي لمتوسطي الدخل 2023، بعدما أعلنت وزارة الاسكان الاجتماعي عن طرح وحدات سكنية لمحدودي ومتوسط الدخل، والشباب ومساعدة عدد كبير من الشباب خاصة بعد ارتفاع أسعار الشقق خلال الآونة الأخيرة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرق سوياً على أهم تفاصيل شقق الاسكان الاجتماعي لمتوسطي الدخل والشروط والأوراق المطلوبة ….

شقق الإسكان الاجتماعي لمتوسطي الدخل 2023

حيث أعلنت وزارة الإسكان الإجتماعي عن طرح وحدات سكنية في عدد من المحافظات لمحدودي الدخل، وهذا ما جعل عدد كبير من الشباب يبحثون عن الرابط الالكتروني التي أعلنت عنه الوزارة والشروط والأوراق المطلوبة، وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت عن توافر عدد من الشروط في الأشخاص الراغبين في الحصول على شقق الاسكان الاجتماعي والتي جاءت كالتالي:

أن يكون المواطن المتقدم مصري الجنسية.

ألا يكون غادر الأراضي المصرية لفترة طويلة.

يجب ألا يقل عمر الشخص المتقدم عن 21 عام.

لا يسمح للمواطن التقديم على أكثر من وحدة سكنية.

ألا يقل دخل الشخص المتقدم عن 8 آلاف جنيه شهرياً.

يجب على المتقدم الالتزام بدفع القيم المالية البسيطة للحدائق الخاصة .

لا يسمح للمواط استخدام الوحدات السكنية المطروحة لأي غرض غير السكن إلا سوف يتم تحويبه للمساءلة القانونية.

أسعار شقق الإسكان الإجتماعي 2023

وكانت وزارة الإسكان الإجتماعي قد أعلنت عن طرح وحدات سكنية لمحدودي الدخل من الشباب والطبقة المتوسطة، وأشارت الوزارة إلى أن أسعار الوحدات السكنية قد تتراوح بين 650 ألف جنيه حتى 800 ألف جنيه حسب مساحة الوحدة، وأشارت الوزارة على الصفحة الرسمية لها على الإنترنت أنها سوف تقوم بطرح وحدات سكنية بالتقسيط على عدة شهور حتى يتمكن المواطن من دفع الأقساط بطريقة مريحة.