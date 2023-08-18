اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة البصرة، بغداد، كربلاء، نينوي تحميل الكشوفات PDF عبر منصة مظلتي spa.gov.iq/umbrella

سيتم الاعلان عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الخامسة 2023 وذلك لرغبتهم في الاستفادة والحصول على الدعم وسيتم الاعلان عن أسماء المستفيدين عبر منصة مظلتي الرسمية، ومن خلال مقالنا سنتعرف على اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة البصرة.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الخامسة 2023

يوجد الالاف من المواطنين الذين قد تقدموا العديد من الاشخاص لحصول على الدعم بسبب الغلاء في الاسعار وسيتم صرف راتب إعانة الحماية الاجتماعية في كافة المحافظات للمتقدمين ذي قار، القادسية، الانبار، السلمانية، النجف، الكرخ، الرصافة، صلاح الدين وقد استفاد من الرعاية ما يصل إلى مليون و(٩٠٠) ألف اسرة ووصل لهم دعم يقدر بمبلغ 390 مليار دينار.

الاستعلام عن كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الخامسة 2023

يمكننا ان نقوم بالاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية ويتم القيام بها من خلال الاتي.

يفي بداية الامر تم القيام بزيارة منصة مظلتي.

ثم يتم القيام باختيار اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الخامسة 2023.

بعد ذلك يتم ادخال البيانات المطلوبة.

ثم يتم النقر على زر الايقونة الخاصة بتحميل الكشوفات.

كما انه سيتم تنزيل الكشوف على جهازك.

قم بفتح الملف وابحث عن اسمك.

اسماء الوجبة الخامسة الرعاية الاجتماعية 2023

يمكننا التعرف على كيفية صرف الوجبة الخامسة الرعاية الاجتماعية لكل من توافر بهم شروط الاستفادة فقط فقد صرح رئيس الهيئة د.أحمد الموسوي ان دفعة تعتبر من ضمن اكبر دفعات في تاريخ الهيئة فقد تم صرفها من الاعانات الاجتماعية وانه سيتم التعرف على عدد الاسر التي تستلم الإعانة الاجتماعية ضمن الشمولين وقد تجاوزه عدد 100 الف اسرة.