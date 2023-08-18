رابط استمارة التقديم للقبول المركزي في الكليات العراقية 2023/2024 دليل قبول المركزي في الجامعات والكليات الحكومية العراقية

تم الانتهاء من الاعلان عن النتائج الثانوية في العراق والان يتاح التسجيل بالجامعات ويتم من خلال ملء استمارة التقديم للقبول المركزي كما انه يتم القيام باخيتر الجامعة بناء على مجموعة من الاسسس وعلى الدرجة التي حصل عليها ومن خلا مقالنا سنتعرف على رابط استمارة التقديم للقبول المركزي في الكليات العراقية.

رابط استمارة التقديم للقبول المركزي في الكليات العراقية

صرحت وزارة التعليم العالي عن عدد من القواعد التي لابد من ان تتوافر في الطلاب العراقيين الراغبين في الالتحاق وهم.

لابد من ان يكون الطالب من خريجي السنة الحالية 2023.

كما انه يجب على الوافدين ان يكون من الحاصلين على شهادة الاعدادية أو ما يعادلها من مواليد عام 1998.

لابد من ان يكون من متواجدين في الفرعين التطبيقي والإحيائي أن يقوموا بملء خمسين اختيارًا.

اما عن الفرع الادبي لا يقل عن 25 اختياراً.

استمارة التقديم للقبول المركزي الإلكترونية

قد صرحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن انه سيتم القيام بإطلاق استمارة التقديم للقبول المركزي وقد تم التصريح من قبل المتحدث الرسمي ان قبول السادس الأحيائي فقد تم التصريح عن بعض من الاسس التي لابد من الالتزام بها وهو ان يتم اختيار من هم في قسم الاحياء الا يقل عن 50 اختيارا ولا يقل اختيار المعاهد عن 10 معاهد اما من هم في الفرع الادبي لا يقل عن 25 اختيارا وأن لا يقل عدد المعاهد عن 10 معاهد وسيتم الانتهاء من موعد التسجيل في الجامعات العراقية في يوم الثلاثاء 4 أكتوبر عام 2023.