القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفيحاء.. تردد قناة ssc السعودية الرياضية علي النايل سات

يهتم الكثير بالبحث عن القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفيحاء حيث يريدون الكثيرون م محبي كرة القدم مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء ومن خلال مقالنا سنتعرف على تردد قناة ssc السعودية الرياضية علي النايل سات.

موعد مباراة الهلال والفيحاء

تم فور فريق الهلال السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف والذي سجله النجم مالكوم الثلاث أهداف، ويتم تقديم افضل المباريات وسيقام الفريق الأول الفيحاء ضيفًا على ملعب استاد الملك فهد الدولي غدًا السبت الموافق 19 أغسطس الجاري والتي تعد من ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي وستقام في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة والقدس، السعودية، قطر، الكويت، اليمن، الأردن، البحرين، سوريا، العراق، والساعة 10:00 مساءً بتوقيت دبي ومسقط.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفيحاء 2023/2024

سيتم نقل مباراة الهلال والفيحاء على القنوات الرياضية السعودية SSC بشكل حصري كما انها تعمل على توفير مشاهدة المباريات عبر الإنترنت من خلال ان يتم الاشتراك في تطبيق شاهد VIP ويمكننا الاستمتاع بالمباراة على التردد الاتي.

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12523

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة ssc السعودية الرياضية على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11747- 12418

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/2

تردد قناة ssc السعودية الرياضية

القمر الصناعي: بدر سات

التردد: 12418

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/2

تشكيل الهلال أمام الفيحاء