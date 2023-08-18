القنوات الناقلة لمباراة النصر والتعاون في دوري روشن .. تردد قناة ssc السعودية الرياضية علي النايل سات

يمكننا متابعة مباراة النصر والتعاون والتي تعد منض من المواجهات القوية بين الفريقين وستقام اليوم الجمعة الموافق 18 من شهر أغسطس الجاري ضمن إطار منافسات الجولة الثانية ومن خلال مقالنا سنتعرف على القنوات الناقلة لمباراة النصر والتعاون في دوري روشن.

موعد مباراة النصر والتعاون في دوري روشن

يرغب البعض في مشاهدة المواجهة القوية بين فريق النصر السعودي نظيره التعاون والتي تقام يوم الجمعة الموافق 18 أغسطس الجاري وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والساعة العاشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي والإمارات فقد انهزم نادي النصرمن فريق الاتفاق، بهدفين مقابل هدف وحيد واليت تعد من الخسائر الصعبة عليه كما انها من ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري السعودي للمحترفين

يمكننا الاستمتاع بمشاهدة المباريات على شبكة قنوات ssc sports السعودية، والتي تعتبر هي الناقل لهذه المباريات الهامة وستقوم ببث مباريات بطولة الدوري السعودي للمحترفين في موسمه الجديد 2023-2024، بشكل حصري ومباشر ويتم من خلال الحصول على البيانات الاتية.

تردد قناة ssc sports على النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد القناة على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 11747.

الإستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد القناة على بدر سات