يعشقها الأطفال.. أضبط تردد قناة ماجد كيدز 2023 majid kids على نايل سات

تعد قناة ماجد كيدز من القنوات المتواجدة على جهاز الاستقبال منذ عدة سنوات، وقد تمكنت من إثبات نجاحها وتفردها طيلة هذه السنوات، من خلال محتواها المتميز والمفيد للأطفال بشكل ترفيهي ومشوق، وتتعدد برامجها المتنوعة من حيث القيمة والمحتوى، كما تعرض عدد من أفلام الكرتون المحببة للأطفال، وسنعرض في السطور التالية أهم المعلومات عن تردد قناة ماجد كيدز على نايل سات.

تردد قناة ماجد كيدز للأطفال 2023 majid kids

تردد قناة ماجد كيدز للاطفال من أكثر الترددات التي تزاد التساؤلات عنها لاهتمام أولياء الأمور بتعليم أطفالهم من خلالها بطريقة سهلة ومبسطة، ومدهم بالمبادئ والقيم الإسلامية بشكل جميل وهادف، ونقدم فيما يلي معلومات التردد الخاص بالقناة والتي يمكن ضبطها على جهاز الاستقبال الخاص بكم وجعل أطفالكم يستمتعون بها من خلال الترددات التالية:

تردد قناة ماجد كيدز على قمر نايل سات:

اسم القناة: ماجد كيدز.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12226.

الاستقطاب: أفقي.

معامل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4.

تردد قناة ماجد كيدز على قمر عرب سات:

اسم القناة: ماجد كيدز.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11804.

الاستقطاب: أفقي.

معامل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4.

برامج ومسلسلات الأطفال على قناة ماجد كيدز

تقدم قناة ماجد كيدز عدد كبير من البرامج ومسلسلات الأطفال الحصرية، وأفلام الكرتون التي تمتلك حق الملكية الفكرية لها، وتتميز بالجودة العالية في الصورة والنقاء في الصوت، ومن أهم ما تقدمه ما يلي:

برنامج نادي الأطفال المهرة.

سالي.

جنود حفظ السلام.

فريق الكنغر.

النحلة مايا.

قوة جليتر.

اللوح الرقمي.

القراصنة.

المستكشفان.

اللوح الرقمي.

جيلي جام.

منصور.

فرانكلين مع الأصدقاء.

المتزلجون الأقوياء.

كرتون راجو.

طريقة تثبيت تردد قناة ماجد كيدز للأطفال

لتثبيت قناة ماجد كيدز للأطفال على جهاز الاستقبال يمكنكم اتباع الآتي: