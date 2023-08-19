رابط منصة مظلتي الإلكترونية.. استعلم من هنا عن كشف PDF أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 في العراق molsa.gov.iq

نقدم لكم رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 في العراق بعد تقديم طلبات الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية، يرغب المتقدمين في متابعة عملية القبول من خلال الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق، حيث يمكنك التحقق من وجود اسمك في قائمة المشمولين بالرعاية عبر خطوات بسيطة تتم من خلال منصة مظلتي الإلكترونية والتي تم تخصيصها من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق من أجل تمكين المواطنين بالاستعلام عن المستفيدين من الرعاية.

كشف PDF أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 في العراق

تتلقى وزارة الشؤون العراقية طلبات الشمول في الرعاية الاجتماعية بشكل مستمر، وتقوم بالتحقق من استحقاق المتقدمين من خلال التأكد من مدى توافر الشروط المُحددة، وبعدها تعرض قائمة بأسماء المشمولين في الرعاية لمساعدة أكبر عدد من المواطنين، ويمكن الاستعلام عن هذه الأسماء على النحو التالي:

الدخول على منصة مظلتي الإلكترونية

الدخول على منصة مظلتي للمشمولين بالرعاية وتحديد الوجبة التابع لها الطلب.

ظهور صفحة منبثقة ثم استعراضها، والدخول على خيار الرعاية الاجتماعية منها.

تعبئة نموذج البيانات بدقة ووضوح في المربعات المحددة في الصفحة.

النقر على أمر استعلام عن المشمولين الجدد، ومن ثم ستظهر قائمة توضح قائمة بالأسماء الذين حصلوا على موافقة بالحصول على الدعم.

البحث عن الاسم المطلوب بين أسماء الأشخاص المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

بذلك تنتهي خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق.

شروط الانتفاع من الرعاية الاجتماعية في العراق

يرتبط الانتفاع من برنامج الرعاية الاجتماعية بالعراق بوجود بعض الشروط، والمتمثلة في الآتي:

أن يكون المنتفع من المواطنين العراقيين.

يجب ألا يزيد عدد الأفراد في الأسرة المنتفعة عن أربعة من الأشخاص.

أن تكون الشريحة العمرية للمستفيدين من الرجال ما بين ثمانية عشرة حتى ستون عاماً.

الشريحة العمرية الخاصة بالنساء المستفيدة تكون ما بين خمسة عشرة عام حتى خمسة وخمسون عام على الأكثر.

ألا يوجد ممتلكات عقارية أو أراضي باسم المستفيدين، كما يُشترط عدم تسجيلهم في برامج التأمين الصحي والاجتماعي.

أن يكون المدخول الشهري للمستفيد دون الحد الأدنى للاستفادة من الدعم.

عدم وجود مُعيل للأسرة، أو يكون من بين أفرادها من لديه أي نوع من الإعاقة في العقل، أو في الجسد.

منصة مظلتي الإلكترونية

وتعد منصة مظلتي من أهم المنصات الإلكترونية في العراق والتي توفر الكثير من الحدمات للمواطنين، حيث تمكنهم في القيام بالعديد من الخدمات المتوفرة عليها بشكل إلكتروني وبدون الحاجة للذهاب لأي مكان، حيث كل ما يشترط هو توفر خدمة الإنترنت، ويمكن لأي مواطن تنزيل الملف الخاص بأسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية.