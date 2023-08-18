نتائج اعتراضات السادس الإعدادي 2023 العراق بالاسم …… موقع نتائجنا results.mlazemna

نتائج اعتراضات السادس الإعدادي 2023 العراق بالاسم، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم بالعراق عن نتيجة السادس الاعدادي في جميع المحافظات العراقية، والتي تخطت نسب النجاح فيها 88% وأشار وزير التعليم العراقي أن الوزارة تابعت أعمال التصحيح والمراجعة في كافة الكنترولات على مستوى المحافظات العراقية، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على نتائج اعتراضات السادس الاعدادي العراق 2023 .

نتائج اعتراضات السادس الإعدادي 2023 العراق

حيث يرغب عدد كبير من الطلاب على تقديم اعتراضات السادس الاعدادي العراق 2023، بعد ظهور النتيجة مباشرة، وكانت وزارة التربية والتعليم العراقية أعلنت مطلع الأسبوع الجاري عن فتح باب التقديم لاعتراضات السادس الاعدادي العراق 2023، وأكدت الوزارة أنها حريصة على تحقيق العدل والشفافية بين الطلاب، وأنها اهتمت بمتابعة أعمال التصحيح ورصد الدرجات في شتى المدارس حتى تتأكد أن كل طالب حصل على الدرجات المستحقة دون نقصان أو زيادة.

خطوات الاستعلام عن نتائج اعتراضات السادس الاعدادي العراق 2023

حيث اعلنت وزارة التعليم العراقية عن تدشين رابط الكتروني خاص للاستعلام عن نتائج اعتراضات السادس الاعدادي، حتى يتمكن الطلاب من الإطلاع عليها بكل سهولة ويسر وتجنب الخروج من المنزل خاصة بعد الأخبار المتداولة بشأن انتشار متحور جديد من فيروس كورونا المستجد.