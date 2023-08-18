عاااجل.. وزارة المالية تعلن جدول مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023

خلال أيام قليلة يتم صرف رواتب شهر أغسطس 2023 لجميع العاملين في الجهات الحكومية والجهاز الإداري للدولة، حيث تقوم وزارة المالية بصرف الرواتب في موعد محدد من كل شهر ميلادي، ويرغب الموظفين في معرفة موعد صرف مرتبات شهر أغسطس للتهيئة والاستعداد، وتنظيم المصاريف اليومية الخاصة بهم حتى موعد الحصول على الرواتب.

وزارة المالية تعلن عن جدول مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023

تصرف رواتب الشهر الميلادي في يوم 25 من كل شهر، ولكن سيصادف هذا اليوم يوم عطلة رسمية وهو يوم الجمعة، لذلك من المنتظر صرف الرواتب في يوم 24 من شهر أغسطس 2023 الموافق ليوم الخميس بدلاً من يوم 25، حيث تقوم وزارة المالية بصرف الرواتب على مدار خمسة أيام، أي حتى يوم 30 من شهر أغسطس 2023 الذي سيوافق يوم الأربعاء.

وتبدأ الجهات الحكومية العامة في صرف الرواتب الخاص بها، وكذلك العاملين في الأجهزة الإدارية، كما ُتصرف رواتب العاملين في التعليم وغيرها من القطاعات الحكومية حتى الموعد المحدد لانتهاء صرف الرواتب.

جدول رواتب شهر أغسطس 2023 للعاملين بالدولة

يوضح جدول رواتب شهر أغسطس وجود اختلاف في قيمة الرواتب تبعاً للدرجات الوظيفية المختلفة في هذا الجدول، والمراتب التي يشغلها كل موظف، وفقاً للحد الأدنى للأجور، ذلك على النحو التالي: