“pdf كــاملة”هُنا اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2023 الدفعة 5 spa.gov.iq |منصة مظلتي العراقية

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2023 الدفعة 5 spa.gov.iq |منصة مظلتي العراقية…بحث مستمر على كافة ساحات البحث الإلكترونية عن اسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية العراق الدفعة 5، ويأتي ذلك بالتزامن مع تصريحات د/احمد خلف الموسوي | رئيس هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل عن اكتمال ملفات المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الخامسة وارسال الملفات إلى وزارة التخطيط حتى يتم الفصل النهائي وإعلان المشمولين في الحماية الاجتماعية الوجبة خامسة 2023 عبر منصة مظلتي، ونشير بالعلم أن الدفعة الخامسة من الرعاية الاجتماعية تعد أكبر دفعة على الإطلاق حيث شمل أعداد المتقدمين الجدد والمستفادين مسبقاً مليون و800 ألف مواطن عراقي.

خطوات الاستعلام عن كشوف pdf المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 العراق الوجبة الخامسة، يوفرها لكم البديل الإخباري خلال السطور التالية، كما نتعرف معاً عن كيفية تحميل كشوف أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2023 الدفعة الخامسة الوجبة التاسعة منصة مظلتي الإلكترونية.

تحميل كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2023 الدفعة 5 منصة مظلتي

إعلان اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة الخامسة 2023 عبر موقع مظلتي، وعقب الإعلان الرسمي عن إطلاق الدفعة 5 الرعاية الاجتماعية بالعراق سوف يتمكن جميع المواطنين بالعراق من الاستعلام عن كشوف المشمولين في الحماية الاجتماعية وفقاً للجداول التي سيتم إعلانها من قبل وزارة التخطيط.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة 5 سوف يتم إعلانها على مدار أسوعين وفقاً لما أعلنه رئيس هيئة الحماية الاجتماعية الدكتور أحمد خلف الموسوي.

كشوف أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجية الخامسة 2023 العراق

رئيس هيئة الحماية الاجتماعية الدكتور أحمد خلف الموسوي أن الدفعة الخامسة 2023 الرعاية الاجتماعية تعد أكبر دفعة غلى الإطلاق منذ تدشين برنامج الدعم بالعراق، مؤكداً أن العدد حتى الآن وصل مليون و800 ألف، وأن الدفعة ال5 تم تقسيمهم إلى 3 ملفات وهي:

اسماء المشمولين الوجبة 5 في 3 ملفات:

الملف الأول: هو خاص بالمواطنين الذين تم اكتمال ملفاتهم وينتظرون الآن المبالغ الخاصة بهم عبر وزارة المالية.

الملف الثاني: ووصل عددهم ل350 ألف مواطن وقد تم إرسال ملفاتهم إلى وزارة التخطيط .

الملف الثالث: وهو المواطنين الذي ينتظرون وصول البحث الاجتماعي.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الدفعة 5

تحميل اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق الوجبة الخامسة عبر منصة مظلتي ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية يتم من خلال عدد من الخطوات وهي خطوات فحص كشوف المشمولين الدفعة 5 منصة مظلتي العراقية وهي كالتالي: