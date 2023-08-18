تعرف على الكليات المتاحة أمام الطلاب في تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الثانية

نعرض لكم الكليات المتاحة أمام الطلاب في تنسيق المرحلة الثانية بعد الإعلان في يوم الاثنين 14 من شهر أغسطس 2023 عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، والتي اشتملت على عدد من الكليات المتاحة أمام طلبة الثانوية العامة بفروعها وأقسامها الثلاث، تتطلع الأنظار إلى الكليات المتاحة أمام الطلاب في تنسيق المرحلة الثانية، ونقدم فيما يلي أهم المعلومات المتوفرة لدينا بهذا الشأن.

الكليات المتاحة أمام الطلاب في تنسيق المرحلة الثانية لشعبة أدبي

يتأهب طلاب الثانوية العامة المشمولين في تنسيق المرحلة الثانية الإعلان عن الكليات المتاحة أمامهم حتى يتمكنون من الالتحاق بها، ووفقاً لآخر المستجدات فإن هناك عدد من الكليات توفر فرص الالتحاق بها في تنسيق المرحلة الثانية، والكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية للقسم الأدبي تتضمن الكليات الآتية:

كلية التجارة.

كلية الحقوق.

كلية الآداب.

الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية شعبة علمي علوم

تشتمل قائمة الكليات المتاحة لقسم علمي علوم بتنسيق المرحلة الثانية ما يلي:

كلية التمريض.

كلية العلوم.

كلية الزراعة.

كلية الطب البيطري.

كلية الإعلام.

كلية الحاسبات والمعلومات.

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

كلية الآثار.

كلية الألسن.

الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية شعبة علمي رياضة وعلمي علوم

تتضمن الكليات المتاحة لهذه الأقسام ما يلي: