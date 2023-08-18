القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد والميريا في الدوري الاسباني .. تردد قناة bein sport بين سبورت علي النايل سات

يهتم الكثير من محبي وعشاق كرة القدم بالبحث عن القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وألميريا في الدوري الإسباني 2023/2024، والتي تبث بشكل مجاني ومنها قناة بين سبورت والتي تعرض محتواها بشكل مجاني ومن خلال مقالنا سنتعرف على القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد والميريا في الدوري الاسباني.

مباراة ريال مدريد وألميريا

تعد من ضمن مباريات الدوري الإسباني 2023/2024 و تقام في مساء السبت التاسع عشر من شهر أغسطس الجاري في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية وفي تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وألميريا

يبحث الكثير عن القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وألميريا، وهي قناة بي ان سبورت واليت تنقل أحداث المباريات كما انها هي الناقل الوحيد والحصري لبطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ويمكننا استقبال التردد من خلال البيانات الاتية.

تردد قناة beiN Sports Premium 1 على نايل سات

تعتبر من ضمن القنوان الرياضية والتي تعرض محتواها على مدار اليوم وبافضل صوت وصورة وبدون تشويش ويمكننا استقبال تردد القناة على النايل سات من خلال الاتي.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11013.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ 6\5.

الجودة: HD.

تردد قناة beiN Sports Premium 1 على سهيل سات

كما انه يمكننا مشاهدة افضل المباريات والبرامج الرياضية على سهيل سات وتبث القناة محتواها على كافة الاقمار الصناعية ويتم من خلال الاتي.