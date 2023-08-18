أخبار التعليم
نتائج مفاضلات القبول الجامعي في الأردن 2024 وزارة التربية الاردنية
صرحت وزارة التربية والتعليم عن نتيجة مفاضلات بالأردن لعام 2023، والتي ستظهر بشكل الكتروني من خلاله معرفة النتائج ومن خلال مقالنا سنتعرف على نتائج مفاضلات القبول الجامعي في الأردن 2024.
نتائج مفاضلات القبول الجامعي في الأردن 2024
توقعت الوزارة انه سيتم ظهور نتيجة الصف الثالث الثانوي في يوم 16 من شهر أغسطس كما انه يتم ملء الرغبات التي تتعلق بمجموعهم ويرغب الكثير التعرف على نتائج المفاضلات للالتحاق بالجامعات الأردنية وهي.
- الحد الأدنى للقبول بكلية الطب البشري من 99.4 % وتصل إلى 99.5 %.
- كلية طب الأسنان يبلغ الحد الأدنى بها 98.7 %.
- اما عن الحد الأدنى لكلية الصيدلة 97.8 % .
- معدل القبول فيها للحصول على دكتوراه في الصيدلة يبلغ 98%.
- الحد الأدنى للقبول في كلية الهندسة الميكانيكية هو 87.70 %.
- كلية الهندسة الكهربائية تبلغ 87.30%.
كيفية الاستعلام عن نتائج مفاضلات القبول الجامعي في الأردن 2023
يوجد عدد من الخطوات التي لابد من أن تقوم بإتباعها والتى تمكننا من الحصول على نتائج المفاضلات للقبول بالجامعات ويتم من خلال الاتي.
- الدخول على الموقع الرسمي الخاص بوزارة التعليم العالي الأردني.
- ثم يتم اختيار الزر الخاص بالاستعلام عن نتائج مفاضلات القبول الجامعي.
- سيتم تحويلك إلى صفحة أخرى.
- تقوم بكتابة بعض المعلومات التي تتعلق ببيانات الطالب أو الطالبة.
- ثم يتم القيام بإدخال رقم الهوية الوطنية الخاصة بالطالب.
- كتابة رقم السر الخاص.
- قم بالضغط على زر الدخول ثم تنتظر قليلا.
- ستظهر أمامك نتيجة المفاضلة ويتمكن الطالب من معرفة النتيجة الخاصة به والتي يمكننا من التعرف على الكلية التي تم الالتحاق بها من خلال التعرف على المعدل.