رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار query.gov.ps 2023

تعد من ضمن ما قامت بها للحصول على الدعم المالي المقدم من الحكومة ويمكننا التعرف على موعد الاستحقاق ومن خلال مقالنا سنتعرف على رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار.

رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار

هي فرصة لكل الراغبين في استكمال تعلمهم كما انها تعمل على تقديم دعم الشباب الموهوب والطموح تقوم بتعزيز التعليم وتطوير المجتمعات وتسعي للعمل على بماء العلاقات مع الاشخاص في كافة انحاء العالم وتعد المنحة القطرية فرصة للحصول على التعليم والتدريب والنمو الشخصي في بيئة مشجعة ومتعاونة.

ما هي اهم الأوراق المطلوبة للتقديم

نسخة من جواز السفر صالحة

صورة من شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها

نسخة من شهادات الدورات التدريبية أو الشهادات المهنية.

صور شخصية حديثة

الشروط العامة للحصول على المنحة القطرية

لابد من ان تكون مسجلاً في إحدى الجامعات المعترف بها.

يكون حاصلاً على معدل دراسي جيد في السنوات الدراسية السابقة.

تتمتع بالقدرة على التواجد في قطر للدراسة.

تكون قادرًا على تقديم إثبات مالي لكي يتم التعرف على تكاليف الحياة والدراسة في قطر.

تقديم جميع الأوراق المطلوبة للتقديم في الموعد المحدد لفحص المنحة القطرية.

ما هي اهم الخطوات اللازمة لتقديم الطلب على المنحة 100 دولار