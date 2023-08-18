أسعار الذهب عيار ٢٢و٢١ في تركيا اليوم السبت 19 اغسطس بدون مصنعية

تم استقرار سعر الذهب في محال الصاغة خلال امس فقد اعلن عن ارتفاع سعر الذهب عيار 21 بنحو 10 جنيها ومن خلال مقالنا سنتعرف على أسعار الذهب عيار ٢٢و٢١ في تركيا.

أسعار الذهب عيار ٢٢و٢١ في تركيا

سمكننا ان نتعرف على سعر الذهب في محال الصاغة بدون مصنعية وفقا لما أعلنته الشعبة العامة للذهب والسعر على النحو التالي.

فقد سجل سعر الذهب عيار 24 في محال الصاغة نحو 2480 جنيه للجرام.

اما عن سعر الذهب عيار 21 في محال الصاغة نحو 2170 جنيها للجرام .

حيث انه وصل سعر الذهب عيار 18 في محال الصاغة نحو 1860 جنيها.

كما انه قد سجل سعر الذهب عيار 14 في محال الصاغة نحو 1451 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر في محال الصاغة نحو 17360جنيها بدون احتساب مصنعية أو دمغة أو ضريبة وذلك في تركيا.

سعر الذهب عالميا بالدولار

قد ارتفع سعر أوقية الذهب في البورصة خلال الايام الماضية نحو 1،919.85 دولار للأوقية، وهي مرتفعة بنحو 0.28% عن سعر الإغلاق الأخير للذهب مع العلم انه قد تم انخفاض للأسبوع الثالث على التوالي ولكنه ليس السعر المتوقع ان يستمر خلال المرحلة التالية، مع ارتفاع الدولار الأمريكي واستقرار عوائد السندات الحكومية وقد انخفض الذهب خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.5% ويسجل أدنى مستوى في 5 أسابيع عند 1910 دولار للأونصة وهناك توقعات بارتفاع معدلات التضخم الأمريكية خلال الشهر الجاري بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام عالمياً والتي تعمل على زيادة التشديد النقدي و رفع الفائدة من قبل الفيدرالي الأمر وهو من يسبب تاثير على الذهب.