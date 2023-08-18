توضيح جديد من التعليم السعودية حول جدول الاجازات المطولة الاولى المدارس 1445 وما المفاجأة الجديدة!!

جدول اجازات المدارس 1445 أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية عن بداية العام الدراسي في العشرين من أغسطس فيما يوافق 4 صفر 1445 هجري وذلك عبر الموقع الالكترونى الخاص بها وأيضاً عرضت جدول الاجازات الذي دائماً ما يبحث عنه الكثير وقررت الوزارة متعمدة نشر جدول الاجازات قبل بدء الدراسة لأهميته وتميزه عن باقي السنوات.

القرارات الأخيرة الخاصة بأجازات 1445

وقد حددت وزارة التربية والتعليم بداية اليوم الدراسي وكذلك نهاية الأجازة الصيفية الحالية وقد مددت الأجازة الصيفية إلى 68 يوماً، وايضا حددت جدول زمنى للاجازات يتضمن 10 اجازات رسمية منها 4 إجازات طويلة تتضمن 60 يوما بداية من عطلة اليوم الوطني انتهاءاً ب آخر إجازة مطولة تتضمن ثلاث إجازات في الفصل الدراسي الأول وأربعة أجازات للفصل الدراسي الثاني وأربعة أيضاً للفصل الدراسي الثالث.

جدول اجازات المدارس 1445

عرضت وزارة التربية والتعليم جدول للأجازات طوال العام الدراسي الجديد وصرحت أنه وهذا الجدول يعرض الأجازات كلها كما يلي :

22 سبتمبر 2023 هو تاريخ عطلة العيد الوطني وهي عبارة عن ثلاثة أيام وتعتبر أول عطلة في تقويم 1445 هجري للعام القادم، 2 نوفمبر 2023 هو تاريخ عطلة نهاية الأسبوع وهي عبارة عن ثلاثة أيام أيضاً، من 17 نوفمبر حتى 25 نوفمبر تعتبر الإجازة الثالثة في الفصل الدراسي الأول للسنة القادمة وهي عبارة عن 9 أيام، 28 مارس 2024 هي اجازة عيد الفطر المبارك 1445 والتي تبدأ مع نهاية اليوم الدراسي يوم 18 رمضان 1445، 15 ديسمبر 2023 هو تاريخ ثاني عطلة مطولة في السنة حيث تستمر لثلاثة أيام متواصلة، 5 يناير 2024 هو تاريخ إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني وتعتبر الإجازة الخامسة للسنة الدراسية القادمة والتي تستمر لمدة تسعة أيام وتنتهي في الثالث عشر من يناير 2024، 26 يناير 2024 تعتبر ثالث عطلة مطولة وتستمر لثلاثة أيام وتعتبر أيضاً العطلة السادسة في العام الدراسي القادم، 22 فبراير 2024 هو تاريخ اجازة يوم التأسيس الوطني وهي الاجازة السابعة للعام الدراسي القادم، 23 فبراير 2024 هي الاجازة الثامنة للعام الدراسي والتي تستمر لمدة تسعة أيام وتنتهي يوم 2 مارس 2024.