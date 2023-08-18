مفاجأة كبرى واوامر جديدة من التعليم… تريد توقيت أول أجازة مطولة بعد بداية العام الدراسي 1445

موعد اول اجازة مطولة مع بداية العام الدراسي الجديد 1445 حرصت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية بالإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة ببدء العام الدراسي ١٤٤٥ و ٢٠٢٤، وجاء ذلك الموعد تبعاً لجدول التقويم الدراسي ١٤٤٥، وبهذا سنقوم من خلال موقعنا بالكشف عن كافة التفاصيل الخاصة بالسنة الدراسية طبقاً للخطة الزمنية الخاصة بالعام الدراسي.

موعد أول إجازة مطولة مع بداية العام الدراسي الجديد ١٤٤٥

حرصت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية بالإعلان عن أطول إجازة بالعام الدراسي لعام ١٤٤٥، حيث أنها قد أكدت على أن التقويم الدراسي سيتكون من ٣ فصول دراسية وسيكون بكل فصل دراسي من الفصول الدراسية عدة إجازات بجانب جدول الإجازات ، فالفصل الدراسي الأول سيوافق يوم الأحد الموافق ٤ من صفر لعام ١٤٤٥ و ٢٠ من أغسطس لعام ٢٠٢٣، ومن المقرر أن ينتهي الفصل الدراسي الأول عند انتهاء يوم الخميس الموافق ٢ من جمادي الأول لسنة ١٤٤٥ و١٦ من فبراير ٢٠٢٣، والفصل الدراسي سيكون يوم الأحد الموافق ١٢ من جماد أول سنة ١٤٤٥ و ٢٦ من فبراير ٢٠٢٣، ومن المقرر أن ينتهي الفصل الدراسي الثاني يوم الأحد الموافق ١٢ من جمادي الأول لسنة ١٤٤٥ و ٢٦ من فبراير ٢٠٢٣، وسينتهي الفصل الدراسي الثاني يوم الخميس الموافق ١٢ من شعبان عام ١٤٤٥ و٢٢ من فبراير ٢٠٢٤، والفصل الدراسي الثالث سيوافق يوم الأحد الموافق ٢٢ من شعبان لسنة ١٤٤٥ و ٣ من مارس سنة ٢٠٢٤، وسينتهي بذلك يوم الاثنين الموافق ٤ من ذي الحجة سنة ١٤٤٥ و ١٠ من يونيو سنة ٢٠٢٤.

موعد بدء العام الدراسي ١٤٤٥

قامت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية بالبدء بتجهيز العام الدراسي، فقد جاء ذلك تبعاً لجدول التقويم الدراسي، ومن الجدير بالذكر أنه العام الدراسي أصبح مكون من ٣ فصول دراسي بدايةً من عام ١٤٤٣، ويذكر أن الوزارة قد كشفت بأنه سيتم مد إجازة الصيف وستمتد حتى ٧٠ يوم بالكامل، ويذكر أنه قد تم الإعلان بشكل رسمي بأنه سيبدأ يوم الأحد الموافق ٤ من صفر سنة ١٤٤٥ و ٢٠ من أغسطس ٢٠٢٣.