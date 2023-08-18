” توضيح هام حقيقة المفاجأة بشأن حذف التابع من حساب المواطن حسم الجدل الان!!

هل بلزم حذف التابع من حساب المواطن يتسائل المواطنين فى المملكة العربية السعودية عن إلزام حذف التابع فى حساب المواطن فى حالة حصوله على وظيفة حيث ان هناك العديد من العوامل التي يمكنها أن تؤثر على راتب الدعم الشهرى للمواطن، حيث لن حساب المواطن من اهم البرامج التى قدمتها المملكة العربية السعودية من خلال توفير الدعم المادي للمواطنين الذين يستحقون توفير الدعم لهم لانهم اصحاب دخل مادى محدود جدًا وذلك لتوفير مستوى معيشي جيد وتحقيق هدف المملكة من الارتقاء بالمواطنين، وفي هذا المقال سوف نتعرف على التفاصيل الخاصة بحذف التابع من حساب المواطن.

حذف التابع من خلال حساب المواطن

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية حقيقة أمر حذف التابع من حساب المواطن فى حالة حصوله على وظيفة بأنه ليس من الإجبار حذف التابع من حساب المواطن بعد حصوله على وظيفة ولكن فى حالة وجود تغييرات فى الدخل المادي للمواطن يجب عليه أن يتم تحديث البيانات في حساب المواطن وتوضيح مصدر دخله الحالى ومن هنا سوف يتم اعطاء التابع الدخل المناسب من دخل الاسرة الكلى فى حساب المواطن .

شروط الاستحقاق من حساب المواطن

هناك شروط عديدة من قبل المملكة العربية السعودية التى يجب توافرها فى المواطن المتقدم لتوفير الدعم المناسب له وهى :

أن يكون الشخص المتقدم حاصل على الجنسية السعودية أو حامل بطاقة التنقل، وأن يكون الشخص المتقدم مقيم في المملكة العربية السعودية بصورة مستمرة، ألا يقل عمر الشخص المتقدم على 18 سنة، أن يكون مقدار دخل الشخص من مختلف الجهات غير حساب المواطن لا يزيد مقدار الحد المانع للشخص تبعًا لعدد المستحقين، يجب أن يملك الشخص المتقدم حسابًا بنكيًا.

تأثير إيجار العقارات على حساب المواطن

لا يمكن أن يؤثر إيجار العقارات على الدعم من حساب المواطن اذا اذا وصل الراتب الى الحد المانع فى حساب المواطن ويجب على صاحب الأملاك العقارية الذي يستفيد من الدعم الاخبار بالعائد المادى من تأجير للعقارات حتى يتم حسابها من ضمن مصدر الدخل له، وذلك عن طريق الذهاب الى حساب المواطن وتحديد نوع الدخل ومصدره وتسجيل مصدر الدخل بعوائد عقارية.