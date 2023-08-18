خبر بمليون جنيه.. زيادة في المعاشات بنسبة 1% لهذه الحالات + شروط جديدة لتسوية المعاش

زيادة في المعاشات بنسبة 1% لهذه الحالات، تم إقرار قانون جديد بشأن التأمينات والمعاشات، وهذا القانون يحمل في طياته مجموعة من المزايا والمعلومات القيمة المرتبطة بمستفيدي المعاشات، والذين يتجاوز عددهم عشرة ملايين مواطن تخضع لحكمه، يُعَدُّ هذا القانون بمثابة وثيقة بارزة ضمن التشريعات الهامة التي أصدرها مجلس النواب السابق، إن أهمية هذا القانون الجديد في ما يحمله من تأثيرات إيجابية على جميع شرائح المجتمع، وكذلك على العاملين في القطاعين العام والخاص داخل الدولة، لا تُمكن تجاوزها.

شروط تسوية المعاش 2023

قام القانون الجديد للتأمينات والمعاشات بوضع معايير محددة لتسوية المعاشات، حيث أتاح للموظفين الراغبين في إنهاء خدمتهم قبل بلوغ السن القانوني، فرصة الخروج من الخدمة وتسوية معاشهم، زيادة في المعاشات بنسبة 1% لهذه الحالات هذا يتم بشرط الامتثال للشروط والضوابط المفروضة بحكم القانون، مما يمنحهم هذا الحق بطريقة منصفة وواضحة.

زيادة المعاشات بنسبة 1% في هذه الحالات

صاغ القانون الجديد للتأمينات والمعاشات تفاصيل محددة لتسوية المعاشات، زيادة في المعاشات بنسبة 1% لهذه الحالات:

– ومن بين أحكامه الملموسة، أنه في حالة نشوء عجز كلي أو وفاة بسبب العمل، يُسوى المعاش بنسبة 80% من الأجر المُنصَوص عليه في المادة (22) من هذا القانون.

– هذا المعاش يتزايد بنسبة (1%) سنويًا حتى يصل المؤمن عليه لسن الشيخوخة، سواء كان العجز أو الوفاة هو السبب في إنهاء خدمته.

– وعلاوة على ذلك، يعُتَبَر كل زيادة جديدة في المعاش جزءًا منه عند تحديد مقدار الزيادة التالية.

– في حالة تعرّض الشخص لإصابة تتسبب في عجز جزئي دائم يتجاوز نسبته 35%، يحق للمصاب الحصول على معاش يعكس نسبة هذا العجز من المعاش المحدد في المادة (51) من قانون التأمينات والمعاشات.