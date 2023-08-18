أسعار الذهب في الكويت اليوم السبت 19 اغسطس بدون مصنعية

قد ارتفع سعر الذهب في الكويت امس وسجل سعره اليوم عيار 24 لمستوى 18.52 ديناروالذي يعادل بالدولار 60.92، مع تراجع كبير في سعر الأوقية العالمية لمستوى 1895 دولارا ومن خلال مقالنا سنتعرف على أسعار الذهب في الكويت اليوم السبت 19 اغسطس.

الذهب في الكويت

وصلت حجم تجارة الذهب في الكويت اثنين مليار دولار سنويًا وقد تم زيادته في خلال العام الحالي ويتم استيراد الذهب من دول مختلفة في العالم ومنها تركيا والهند والصين والإمارات، ويشتهرسوق المباركية ببيع الذهب ويتم فيه عرض مشغولات ذهبية وسبائك بمبالغ هائلة ويعتبر عيار 21 هو المفضل لدى البائعين كما ان من اكثر ما يستفاد به بعض من المقبلين على الزواج وقد ترغب العديد من الفئات في اقتناء المعدن النفيس بالكويت وتتميز المحلات في الكويت بتصنيع عدد من المشغولات والخواتم والقراريط و الاساور والانسيالات وغيرها من انواع الذهب المختلفة والمتميزة في الكويت.

أسعار الذهب في الكويت اليوم السبت 19 اغسطس