“لو محدش قالك”.. نصيب + سعر السكر في التموين بعد زيادة اسعار السلع التموينية الأخيرة

يأخذ سعر السكر في التموين جل اهتمام الشعب المصري كونه من السلع الغذائية التي لا يمكن الاستغناء عنها والتي يستفيد من توافرها كل أبناء الجمهورية طالما أن أسماءهم مدرجة على البطاقات التموينية، بالإضافة إلى أن البحث ازداد عن سعر السكر في التموين كون هناك مجموعة من السلع الغذائية الأساسية قد شهدت ارتفاعا ملحوظا في الآونة الأخيرة، ولهذا قررنا إطلاعكم بمزيد من التفاصيل حول هذه السلع الغذائية المهمة.

سعر السكر في التموين

في ظل رغبة الحكومة المصرية في التخفيف عن الشعب المصري حالة ارتفاع الأسعار الملحوظة وكذلك رغبة وزارة التموين والتجارة الداخلية في تخفيف عبء المعيشة على كاهل المواطنين، فإنها قد أعلنت بشكل واضح على كون سعر السكر في التموين مناسب لحصة الفرد الواحد من التمرين ولا داعي للقلق حيال هذا الأمر.

علما بان سعر السكر في التموين وصل إلى 12.60 جنيه هذا إلى جانب أنها وضعت أسعار كل السلع الغذائية المقرر صرفها على البطاقة التموينية، التي يختار منها المواطن ما يناسبه حيث يبلغ عدد قائمة السلع التموينية ما يقرب من 32 سلعة تموينية.

قائمة أسعار السلع التموينية لهذا الشهر الجاري

مما لا شك فيه أن سعر السكر في التموين أرخص بكثير من سعر بيعه في المحالّ التجارية الأخرى التي قد يكون أصحابها ممن يرغبون في الاستفادة من الأزمات، على أن تكون أسعار السلع الغذائية الموجودة في التموين كما يلي:

سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيهًا.

زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

أرز معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيهات.

مكرونة 800 جم بسعر 13 جنيهًا.

جبنة تتراباك 500 جم بسعر 14 جنيهًا.

قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 4 جنيهات.

علما بأن هناك أنواع أخرى مختلفة من السلع الغذائية يمكنك التعرف عليها حينما تذهب لصرف السلع التموينية المقررة لك كل شهر، والتي تحصل عليها في العادة من أقرب منفذ لبيع المنتجات التموينية.