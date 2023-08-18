أمر ملكي عاجل… بشأن تمديد أجازة اليوم الوطني 1445 … طالع التفاصيل

تمديد إجازة اليوم الوطني 1445

ازداد البحث بشكل كبير من قبل العديد من المواطنين حول حقيقة مد إجازة اليوم الوطني إلى ثلاثة أيام بالمملكة العربية السعودية ، فهو يعتبر واحد من المناسبات الوطنية التي يعتز بها كافة المواطنين السعوديين، وحيث يتم الاحتفاء بهذه الذكرى بسبب تحول المملكة من اسم الحجاز إلى المملكة العربية السعودية، وهذه المناسبة في الأصل يتم الاحتفال بها خلال يوم واحد فقط، ولكنه تم مدها بنحو 3 أيام، الأمر الذي دفع العديد من المواطنين والمواطنات يتساءلون بشكل كبير حول حقيقة هذا الأمر.

ما هي حقيقة تمديد إجازة اليوم الوطني 3 أيام

يحتفي الشعب السعودي من كل عام بإجازة اليوم الوطني لعام 1445، فهو يوافق يوم السبت الموافق 23 من سبتمبر من كل عام، فمن المعروف أن يوم السبت هو يوم إجازة ولا يوافق يوم عمل، ولهذا سيتم الاحتفال به يوم السبت، الأمر الذي جعل موعد إجازة اليوم الوطني السعودي ستمتد إلى 3 أيام بشكل متواصل، فهي ستبدأ من يوم الجمعة لتصل إلى يوم الأحد، وبعد ذلك يستأنف الطلاب الدراسة صباح يوم الاثنين، فهذا الأمر ليس فقط للطلاب، ولكنه يكون لكل الموظفين بقطاعات العاملين بقطاعات الحكومة بالمملكة العربية السعودية.

موعد إجازة اليوم الوطني بالمملكة العربية السعودية

ستبدأ إجازة اليوم الوطني بالمملكة العربية السعودية يوم الجمعة الموافق ٢٢ من سبتمبر لعام ٢٠٢٣، وتستمر حتى يوم الأحد وبعد ذلك يمارس الطلبة والطالبات والموظفين يوم الاثنين الموافق يوم ٢٥ من سبتمبر لعام ٢٠٢٣، واليوم الوطني الحقيقي سيكون يوم السبت الموافق ٢٣ أما الاحتفال بالإجازة سيوافق يوم ٢٤ من شهر سبتمبر.

تقويم العام الدراسي لعام ١٤٤٥

من المقرر أن يعود المشرفين التربويين وجميع منسوبي مكاتب التعليم والمعاهد والمدارس بكافة المراحل الدراسية ورياض الأطفال وبدء الاختبارات للدور الثاني ستوافق يوم الاحد ٢٦ من محرم ١٤٤٥ هجرياً و١٣ من أغسطس ٢٠٢٣ ميلادياً، كما ستبدأ الدراسة لجميع الطلبة والطالبات بالفصل الدراسي الأول يوم الأحد الموافق ٤ من صفر ١٤٤٥ و٢٠ من أغسطس ٢٠٢٣،،أما إجازة اليوم الوطني ستوافق يوم الأحد ٩ من ربيع الأول ١٤٤٥.