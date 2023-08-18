“lمبروك عليك يا برنس الجيل… روح البنك وشوف أعلى شهادة استثمار هتشوف اللى عمرك مشوفته شهادات ال25%

يوفر البنك الأهلي 2023 الشهادة الدولارية لمدة 3 سنوات ذات عائد سنوي 9% ويصرف مقدما بالمعادل بالجنية المصري عن الفترة كلها بواقع 27% من قيمة الشهادة ، و تسترد قيمة الشهادة في تاريخ الاستحقاق بالدولار الأمريكي، حيث تعطى الشهادات عائد مستمر ربع سنوي على طول مدة الشهادة يتم تحديدها طبقًا للسعر المتفق عليه في تاريخ إصدار الشهادات ويتم اعتباره من يوم العمل الذي يلي تاريخ الشراء، ويتم صرفها في موعد الاستحقاق.

شهادات البنك الاهلي المحلية

أكثر مما يميز البنك الأهلي المصري أنه يمكنك فتح حساب بنكي مشترك وهو عبارة عن حساب يتم تسجيل أكثر من مالك حساب واحد فيه، الشهادة البلاتينية لمدة 3 سنوات ويكون شرائها 1000 جنيه مصري كحد أدنى لها ومضاعفاتها لمدة 3 سنوات وسعر العائد 19 بها %شهري، أما الشهادة البلاتينية وتعتبر من العائد المتدرج فيكون الحد الأدنى لشرائها 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها . وتظل لمدة 3 سنوات وسعر العائد بها 22%السنة الأولى و18% السنة الثانية و 16% السنة الثالثة، والشهادة البلاتينية هى شهادة العائد المتغير ويعتبر الحد الأدنى لشرائها 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها لمدة 3 سنوات و يكون العائد بها 19.5%ربع سنوي، الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها و تكون لمدة 5 سنوات و سعر العائد 12.25%شهري، شهادة أمان المصريين وتكون فئة الشهادة 500 جنيه مصري ومضاعفاتها وبحد أقصي 2500 جنيه مصري لمدة 3 سنوات و يكون سعر العائد 13%.

مميزات فتح حساب بنكي في البنك الاهلي

يعتبر البنك الأهلي واحد من أهم البنوك المصرية الذي يوفر لعملائه شهادات كثيرة و متميزة، الحد الأدنى لفتح حساب بنكي في البنك الاهلي المصري 1000 جنيه مصري للأشخاص و 5000 جنيه مصري للشركات، يمكن فتح حساب بنكي مشترك لأكثر من شخص، سهولة عملية السحب و الايداع، يمكن لصاحب الحساب استخدام دفتر شيكات في تنظيم المعاملات البنكية في الحساب، ويبلغ الحد الأدنى لشراء شهادات البنك الاهلي 2023 الجديدة 1000 دولار ومضاعفاتها، ويوفر البنك الاهلي شهادات لمدة سنة وتضم شهادة استثمار ب نوع آخر لمدة 3 سنوات بسعر عائد 14% ربع سنوي.