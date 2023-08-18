أسعار الذهب عيار ٢٢و٢١ في السعودية اليوم السبت 19 اغسطس بدون مصنعية

يبحث الكثير عن أسعار الذهب اليوم كما انه قد حدث استقرارا نسبي ولكنه قد تراجع سعر الذهب العالمي وسط ترقب لمسار رفع الفائدة الأمريكية، وتم الاعلان عن انه سيتم رفع سعر كيلو الذهب بالريال السعودي، ومن خلال مقالنا سنتعرف على أسعار الذهب عيار ٢٢و٢١ في السعودية.

أسعار الذهب في السعودية اليوم

سعر الذهب عيار 24 في السعودية 238.49 ريال ما يعادل63.58 دولار.

اما عن سعر الذهب عيار 21 في السعودية 208.68 ريال ما يعادل 55.63 دولار.

وصل سعر أوقية الذهب فى السعودية 7،417 ريال بنحو 1،977 دولار.

كم سعر جرام الذهب في السعودية

هناك استقرار في حالة سعر الذهب في السعودية ليسجل سعر الذهب اليوم عيار 22 نحو 217 ريالاً.

فقد سجل سعر الذهب في السعودية عيار 21 تصاعد في أسعار البيع والشراء داخل الصاغة، وسجل نحو 207 ريالًا.

قد تم استقرار سعر الذهب في السعودية ليسجل سعر الذهب اليوم عيار 18 نحو 178 ريالًا.

اما عن جرام 14 هناك استقرارًا منتصف تداولات الصاغة المحلية وسجل قيمة 138 ريالاً.

سعر الذهب العالمي

يشهد اليوم سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية مما ادى لزيادة البحث بالتعرف على السعر العالمي للذهب وقد اعلن أعلى مستوى في شهر ونصف والذي يتار دائما بارتفاع طفيف للدولار بالرغم من توقعات المستثمرين أن تقنع القراءات الاقتصادية الأمريكية والتي تعمل على وقف دورة رفع أسعار الفائدة، وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% بعدما سجل أعلى مستوياته 1984.19 دولار ويتوقع انه لم يتم تغير على سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة.