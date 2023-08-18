“زيادة الخير خيرين” هذه حصة الفرد من السلع التموينية والخبز المدعم.. لو بطاقتك فرد أو فردين

كلما تعرفت على حصة الفرد من السلع التموينية كلما أصبح لديك الخبرة الكافية بمقدار السلع التي يمكنك أن تحصل عليها نفسها كل شهر أو تغير في محتواها كما يحلو لك، علما بأن وزارة التموين والتجارة الداخلية حددت نصيب الفرد بهدف تطبيق المزيد من النظام داخل هذه المؤسسة، على أن يحصل كل فرد على ما يكفي لسد احتياجاته من المأكل والمشرب.

حصة الفرد من السلع التموينية

منذ فترة قامت الحكومة المصرية بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية بتحديد حصة الفرد من السلع التموينية بهدف تنظيم عملية صرف التموين من ناحية، وتحسين جودة السلع التموينية ووصول الدعم لمن يستحقه حقا من أبناء الشعب المصري من ناحية أخرى.

على أن تكون حصة الفرد في التموين معروفة وسهلة حيث يتم تحديد هذه العملية الحسابية تبعا لعدد الأفراد الموجودة على البطاقة الواحدة، وكذلك احتياجاتهم التي تختلف من شهر لآخر على أن تكون حصة أول 4 أفراد على البطاقة التموينية هي 50 جنيهًا، بينما الفرد الخامس فيما بعد تصبح حصته في الدعم التمويني حوالي 25 جنيهًا.

قائمة أسعار السلع غير الغذائية في التموين

نظرا لكون وزارة التموين والتجارة الداخلية قد نظمت كل ما يخص أمور صرف التموين وكذلك قامت بتحديد حصة الفرد من السلع التموينية، كان لا بد من وضع أسعار السلع غير الغذائية داخل المنظومة حتى يتأكد المواطنون من كونهم يحصلون على هذه السلع بأسعار أقل بكثير من السوق الحرة.

على أن تتلخص قائمة أسعار السلع غير الغذائية في التموين فيما يلي:

سعر الخل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.

سعر مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيهًا.

سعر صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيهات.

اما فيما يخص سعر کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيهات.

على أن يصل سعر مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا.

سعر صابون تواليت 125 جم بسعر 7.50 جنيهات.

هذا إضافة إلى كونك سوف تتعرف على كل ما يخص السلع التموينية من أسعار عند ذهابك لأقرب منفذ من منافذ بيع هذه السلع، على أن تختار ما يناسبك من السلع الموجودة في المنفذ بما يتناسب مع حصتك الشهرية.