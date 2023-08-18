بكل سهولة: طريقة التسجيل في مصرف الراجحي 1445 اون لاين وابليكشن ورقم التواصل مع الخدمة اعلملاء

تسجيلك في مصرف الراجحي 1445 سهل ومتاح لجميع الأفراد في المملكة العربية السعودية. يقدم بنك الراجحي مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية والمالية، وتمتد هذه الخدمات للعملاء سواء داخل المملكة أو خارجها. من أجل الاستفادة من هذه الخدمات وفتح حساب في المصرف، يجب اتباع الخطوات المطلوبة للتسجيل. في هذا المقال، سنستعرض طريقة التسجيل ورقم التواصل مع خدمة العملاء.

التسجيل في مصرف الراجحي:

لتسجيل حسابك في مصرف الراجحي، يُقدم التطبيق الراجحي فون خطوات سهلة وبسيطة تشمل ما يلي:

قم بتحميل تطبيق الراجحي فون وقم بتسجيل الدخول. أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور. اتبع الإرشادات لتحديد خدمات الأفراد. اختر خدمة إلكترونية واطلب تفعيل الحساب.

رقم التواصل مع خدمة العملاء:

للحصول على المساعدة والإجابة على استفساراتك حول خطوات التسجيل أو أي خدمة مصرفية أخرى، يمكنك التواصل مع خدمة العملاء. رقم مصرف الراجحي للخدمة العملاء هو 966920003344، كما يمكنك الاتصال على الرقم 8001248880 للتواصل مع ممثلي الخدمة العملاء والحصول على المعلومات والإرشادات المطلوبة.

تسجيلك في مصرف الراجحي سيمكنك من الاستفادة من مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية والمالية. سواء كنت بحاجة للتمويل الشخصي، تمويل سداد المديونية، تمويل للمتقاعدين، أو تمويل عقاري، بنك الراجحي يقدم خدمات تلبي احتياجاتك المالية بسهولة ويسر.