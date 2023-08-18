بكل سهولة: كيفية التسجيل في وظائف الحراسات المدرسية والشروط المطلوبة

شروط التسجيل في وظائف الحراسات المدرسية للعام الجديد

تعمل المملكة العربية السعودية جاهدة في الحفاظ على أمن وسلامة طلابها من خلال تأمين المدارس. تُقدم وزارة التعليم السعودية خدمة الحراسات المدرسية التي تهدف إلى توفير بيئة آمنة للطلاب. تُقدم هذه الخدمة فرص توظيف في مجال الحراسات المدرسية داخل مختلف المدارس بالمملكة، وهي متاحة للجنسين. تشمل وظائف الحراسات المدرسية مجموعة مهام تهدف إلى حماية الطلاب والممتلكات المدرسية.

كيفية التسجيل في وظائف الحراسات المدرسية:

تقديم طلب التوظيف في وظائف الحراسات المدرسية يتطلب اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الإلكتروني لمنصة مسار. تسجيل الدخول باستخدام منصة النفاذ الوطني الموحد باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور. اختيار خدمة الحراسات المدرسية من بين الخدمات المتاحة. تقديم المعلومات والبيانات المطلوبة لإكمال طلب التوظيف. تأكيد البيانات وتسليم الطلب.

شروط الحصول على وظائف الحراسات المدرسية:

للتأهل لوظائف الحراسات المدرسية، يجب توفير الشروط التالية:

يجب أن يكون المتقدم مواطنًا سعوديًا. يجب أن يكون المتقدم مقيمًا دائمًا في المملكة. يجب أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 25 عامًا (للذكور) و35 عامًا (للإناث). يجب أن يكون المتقدم لديه سيرة طيبة وحسن سلوك. يجب أن لا تقل الدرجة التعليمية للمتقدم عن الثانوية العامة. يجب أن لم يتم الحكم على المتقدم في جرائم تمس الشرف.

من خلال تقديم وظائف الحراسات المدرسية، تسهم وزارة التعليم في توفير بيئة آمنة ومحمية للطلاب داخل المدارس. تُقدم هذه الفرصة للراغبين في العمل في مجال الأمن المدرسي والمساهمة في رعاية الطلاب وحمايتهم.