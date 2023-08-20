في هذا المقال سنتناول كيفية التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية لعام 2023، وذلك لموظفي قطاع التعليم في المملكة العربية السعودية باستخدام النظام الإلكتروني المعتمد. تأتي هذه الخطوات لتوفير تجربة سهلة ومبسطة لإتمام عملية التسجيل.

نظام فارس: نظام فارس هو منصة إلكترونية متكاملة تُستخدم في المملكة العربية السعودية لإدارة الخدمات الذاتية للموظفين في القطاع الحكومي. يتيح النظام للموظفين الوصول إلى مجموعة من الخدمات الذاتية عبر الإنترنت، مثل تقديم طلبات الإجازات، وعرض الرواتب، وتحديث المعلومات الشخصية، والاستفادة من خدمات أخرى تخص الشؤون الوظيفية.

يهدف هذا النظام إلى تسهيل الإجراءات الإدارية للموظفين وتقديم الخدمات بشكل فعال ومرونة، مما يعزز التواصل والتفاعل بين الموظفين والجهات الحكومية.

خطوات التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية: لإجراء عملية التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية، يمكن اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الرسمي لنظام فارس. انقر على أيقونة “التسجيل لأول مرة في الخدمة الذاتية (فارس)” الموجودة على الصفحة. اختر “إنشاء مستخدم جديد” أو “New user creation” إذا كانت الصفحة بالإنكليزية. أدخل رقم السجل المدني أو “National identifier”. أدخل رقم الحساب البنكي الذي يُستخدم لتلقي الراتب، وتأكد من استخدام الأحرف الإنجليزية الكبيرة. أدخل عنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول. أدخل رمز التحقق المرئي الموجود ضمن مستطيل باللون الأحمر. تحقق من صحة البيانات التي أدخلتها. اضغط على زر “تنفيذ” أو “Submit” الموجود أسفل حقول الإدخال.

بعد اتباع هذه الخطوات، ستصلك كلمة المرور عبر رسالة على البريد الإلكتروني الذي قمت بإدخاله. ستصلك أيضًا رسالة نصية على رقم الهاتف المحمول المُدخل، وستحتوي هذه الرسالة على رمز الدخول.

يرجى مراعاة أن هذه الخطوات قد تخضع للتغيير وفقًا للتحديثات المستمرة في النظام. يُنصح دائمًا بمراجعة المصادر الرسمية والمعتمدة للحصول على أحدث المعلومات والإرشادات.