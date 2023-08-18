شرح تحويل قمر نايل سات الى قمر عرب سات لمشاهدة قناة ssc المقتوحة

لتحويل استقبال الأقمار الصناعية من قمر نايل سات إلى قمر عرب سات، يجب اتباع الخطوات التالية التي نتعرف عليها على موقع البديل.

توجيه الصحن الصناعي: قم بضبط اتجاه الصحن الصناعي (الدش) بحيث يكون موجهًا نحو قمر عرب سات. يمكنك معرفة الزاوية المناسبة لضبط الصحن من خلال المعلومات المتاحة عبر الإنترنت أو من خلال الاستشارة مع محترفي تركيب الصحون. ضبط التردد والقنوات: بعد توجيه الصحن نحو قمر عرب سات، عليك ضبط الترددات الصحيحة للقنوات التي ترغب في مشاهدتها. يمكنك العثور على قائمة الترددات والقنوات على مواقع البث الفضائي أو من خلال أجهزة استقبال القنوات الفضائية. إعادة البحث عن القنوات: بعد ضبط الترددات، عليك تنفيذ عملية البحث عن القنوات عبر جهاز الاستقبال الفضائي. سيقوم الجهاز بالبحث عن القنوات المتاحة على القمر الجديد (عرب سات) وسيقوم بتخزينها في القائمة. تعديل الإعدادات: بعدما يتم العثور على القنوات وتخزينها، قد تحتاج إلى تعديل بعض الإعدادات مثل الترميز والترميز المرئي والسمعي حسب متطلبات القنوات والبث. اختبار الاستقبال: بعد ضبط كل الإعدادات، قم بمشاهدة بعض القنوات للتأكد من جودة الاستقبال وعملية البث بشكل صحيح. التعديل النهائي: في حال كان هناك أي مشكلة في الاستقبال أو التوجيه، قم بعمل التعديلات اللازمة حتى تحقق استقبالًا جيدًا وصورة واضحة.

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تردد قنوات SSC عبر قمر نايل سات

التردد: 12523 .

معدل الترميز: 27500 .

معامل التصحيح: 5/6 .

الاستقطاب: عمودى

تردد قنوات SSC عبر القمر عرب سات

التردد: 11747

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 2/3

الاستقطاب: عمودي

تحويل قمر نايل سات إلى قمر عرب سات يتطلب القليل من الجهد والتوجيه الدقيق للصحن الصناعي. يمكنك الاستفادة من دليل الاستخدام الخاص بجهاز الاستقبال الفضائي الخاص بك أو الحصول على المساعدة من فنيي تركيب الأقمار الصناعية لضمان تحقيق أفضل أداء وجودة في استقبال القنوات على قمر عرب سات.