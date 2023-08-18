“50 جنيه لكل بطاقة سلع تموينية” توجيهات من وزارة التموين يتم سريانه على كل بطاقة

50 جنيه لكل بطاقة سلع تموينية، أطلق الدكتور علي المصيلحي، وزير الإمداد، توجيهًا وزاريًا فريدًا للعام 2023، يتضمن تحديد رسوم خاصة بإصدار واستخراج بطاقات التموين المعوقة أو المفقودة أو الجديدة، مع التركيز على الحفاظ على سلامة البطاقة لمدة عام من التلف، وقد رسخ التوجيه الوزاري قيمة تكلفة إصدار البطاقة التي تحل محل البطاقات التالفة، حيث تم تحديدها بمبلغ 40 جنيهًا، مرتبطة بضمان يمتد لمدة عام كامل اعتبارًا من تاريخ إصدارها.

50 جنيه لكل بطاقة سلع تموينية

تنصّ التوجيهات على “50 جنيه لكل بطاقة سلع تموينية كتكلفة لاستخراج البطاقة، وعليه تسليم البطاقة التالفة إلى مكتب التموين. سيقوم المكتب بتخريم البطاقة وإرسالها إلى المديرية المعنية، حيث ستُرسَل بعد ذلك إلى مركز المعلومات الوزاري للقيام بإجراءات إعدامها نهائيًا، وتشمل التوجيهات أيضًا أنه في حال تضرر البطاقة خلال السنة الواحدة، يُصدر نسخة جديدة على نفقة الشركة المختصة بإصدار البطاقات.

خطوات اضافة المواليد علي بطاقة التموين

بعدما عرفنا متي يتم صرف 50 جنيه لكل بطاقة سلع تموينية كيفية تجديد بطاقة التموين لعام 2023 بإضافة المواليد الجدد من خلال منصة دعم مصر:

انتقل إلى بوابة دعم مصر عبر المتصفح.

انقر على خيار “إنشاء حساب جديد”.

الخطوة الثالثة: أدخل رقمك القومي المعتمد على بطاقة التموين.

رابعا قدم اسم الأم الأول للتموين.

الخطوة الخامسة: اختر خيار الخدمات المتعلقة بالتموين.

حدد “إضافة أفراد غير مسجلين في التموين” من القائمة.

الخطوة السابعة: اختر إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين.

ثامنا عند الانتهاء من الخطوات، اضغط على زر “إضافة”.

هذه هي الخطوات الفريدة لتجديد بطاقة التموين للعام 2023 من خلال موقع دعم مصر دون تطابق مع ما يمكن العثور عليه على الإنترنت.