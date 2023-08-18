احدث تردد قناة ssc على النايل سات وعرب سات لمتابعة الدوري السعودي بجودة عالية وصورة واضحة

توجهت الأنظار نحو تردد قناة ssc السعودية بزخمٍ غير عادي. يعكس الاهتمام المتزايد معدلات البحث المتصاعدة حول تردد هذه القناة الرياضية. وذلك يأتي في سياق تغييراتها المعلنة للحفاظ على استدامة البث وجودة العرض والصوت، حاثةً على تجنب الانقطاعات أو التشويشات. تتمثل أهمية هذه القناة بشكل كبير في عرض منافسات الدوري السعودي الممتاز ولقاءاته، فضلاً عن مُجمِل المباريات القارية والدولية.

تردد قناة ssc الجديد 2023 على عرب سات

بالإضافة إلى باقة مختارة من البرامج الرياضية ذات القيمة الفائقة، حيث يتم تقديمها بإخراجٍ احترافي وتحليلات نقدية دقيقة، ولتعرفوا مزيدًا عن التردد الجديد لقناة SSC ينمتي تغيير ترددات القنوات على مسامع الجميع بشكل سنوي، حين يكون الهدف من ذلك هو الحفاظ على سلاسة البث وتجنب أية تشويشات غير مرغوبة، ومن خلال هذا المنطلق، فقد نشرت قناة SSC السعودية الرياضية إعلانًا مهمًا يتعلق بتغيير ترددها الحالي، معلومات حصرية عن تردد قناة ssc الرياضية في عالم البث الفضائي:

لمن يتابعون القمر الصناعي: عرب سات، ها هي تفاصيل التردد الجديد:

– تردد القناة: 12523.

– معدل الترميز: 30000.

– معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

– الاستقطاب: عمودي.

ولمن يريدون تجربة التردد البديل، إليكم التفاصيل:

– القمر الصناعي: عرب سات.

– تردد القناة: 10810.

– معدل الترميز: 30000.

– الاستقطاب: عمودي.

– معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد القناة على النايل سات

مع خبايا البث الفضائي على النايل سات، يأتي تردد قناة ssc على النحو التالي:

في أولى الفرص:

– تردد القناة: 12284.

– معدل الترميز: 27500.

– الاستقطاب: عمودي.

– معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

وإن رغبتم في خيار ثانٍ، فإليكمه:

– تردد القناة: 12149.

– معدل الترميز: 30000.

– الاستقطاب: عمودي.

– معامل تصحيح الخطأ: ⅚.