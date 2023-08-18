ستظهر كشوفات اسماء المشمولين فى الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023 عبر ان يتم الدخول على موقع وزارة العمل العراقية ويمكننا ان نقوم بالاستعلام عليها بسهولة بشكل الكتروني ودون ان يتم بذل اي مجهود او وقت كبير حيث صرحت الوزارة ان سيتم الاستعلام عن الاسماء اون لاين بالاسم الرباعي او برقم الهوية ومن خلا مقالنا سنتعرف على pdf موقع استخراج كشوفات اسماء المشمولين فى الرعاية الاجتماعية العراق 2023 دفعة رقم خمسة برقم الهوية.

كشوفات اسماء المشمولين فى الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023

يبحث عدد ما لا يقل عن 300 الف شخص كل يوم لرغبيتهم في التعرف على اسماء المشمولين فى الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023 فقد استقبلت وزارة العمل العراقية طلبات 300 الف مواطن عراقي والذي فاموا بالتسجيل رغباتهم على صرف برنامج الرعاية الاجتماعية وانه هو الدعم المقدم من الدولة لكل المحافظات العراقية في اطار سعي الوزارة سداد احيتاجات المواطنين من خلال توافر بعض من المعايير والشروط حتى يتم القبول.

خطوات استعلام عن كشوفات اسماء المشمولين فى الرعاية الاجتماعية بالعراق

يمكننا الاستعلام عن كل كشوفات المشمولين فى الرعاية الاجتماعية بالعراق ويتم من خلال القيام بالاتي.