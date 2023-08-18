تنسيق المرحلة الثانية 2023-2024 موقع التنسيق الكليات المصرية حقوق اداب تجارة مرحلة رقم 2

ينشغل به الكثير من طلاب الثانوية العامة فقد تم فتح باب تسحيل الرغبات بالمرحلة الثانية من يوم اليوم الثلاثاء الموافق 15 أغسطس، ويرغبون في التعرف على مؤشرات كليات الآداب والتجارة والحقوق، ومن خلال مقالنا سنتعرف على تنسيق المرحلة الثانية 2023-2024.

تنسيق المرحلة الثانية للكليات المصرية 2023

وصل الحد الأدنى تنسيق المرحلة الثانية بـ 250 درجة فأكثر للشعبة العلمية، حيث ان درجات الحدود الدنيا بالنسبة لتنسيق المرحلة الثانية 238 درجة فأكثر، و يستمر التسجيل في تنسيق المرحلة الثانية للكليات 2023، ليوم السبت المقبل الموافق 19 أغسطس الجاري.

تنسيق المرحلة الثانية 2023 أدبي

آداب انتساب موجه بنات عين شمس 267.

أسوان 266.

كلية آداب انتساب موجه العريش 265.

تنسيق آداب انتساب موجه الزقازيق 265.

آداب انتساب موجه طنطا 263.

تنسيق آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 263.

قبول كلية آداب انتساب موجه بور سعيد 263.

آداب انتساب موجه دمنهور 262.

كلية آداب وعلوم إنسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 262.

آداب انتساب موجه كفر الشيخ 261.

كلية آداب انتساب موجه الفيوم 261.

آداب وعلوم إنسانية انتساب موجه السويس 261.

كلية آداب انتساب موجه دمياط 261.

آداب أسيوط 259.

تنسيق كلية آداب انتساب موجه أسوان 259.

آداب سوهاج 258.

تنسيق آداب المنيا 258.

آداب انتساب موجه الوادي الجديد 257.

تجارة مدينة السادات 266.

كلية تجارة أسيوط 266.

تجارة سوهاج 265.

كلية تجارة انتساب موجه دمنهور 263.

تنسيق تجارة انتساب موجه بور سعيد 263.

تجارة انتساب موجه أسوان 262.

تنسيق تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 262.

تجارة انتساب موجه طنطا 262.

تنسيق تجارة انتساب موجه السويس 262.

تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 262.

تنسيق تجارة انتساب موجه العريش 261.

تجارة انتساب موجه مدينة السادات 261.

رابط تنسيق المرحلة الثانية 2023

يجب على الطلاب ان يتم الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من خلال الرابط الرسمي حتى يتم قبول الرغبات للتسجيل وهو.