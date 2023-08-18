مخطط الاحياء التي عليها ازاله في الرياض 1445 حسب خريطة إزالة أحياء الرياض العشوائية 2023
خريطة إزالة أحياء الرياض
كشفت أمانة الرياض العامة عن الاحياء التي عليها ازاله في الرياض عبر الخريطة الخاصة بإزالة الأحياء التي تتواجد داخل المنطقة، إذ أن هناك حديثًا أصبح واسعًا خلال هذه الفترة وكثير من التصريحات الجديدة فيما يخص خريطة الإزالة بكافة الأحياء، وكان ذلك على غرار المشروع الذي ترعاه أمانة جدة العامة بالسواحل الغربية، وذلك نظرًا للقيام بعض الأشخاص بالبحث عن تلك الأمور، ولذا يمكننا الآن أن نوضح لكم هذه الأحياء بشكل تفصيلي.
الاحياء التي عليها ازاله في الرياض
أمانة الرياض قامت بالتصريح عن تفاصيل تتعلق بالخطة التي تنفذها وترعاها وتنظمها خلال الفترة المقبلة، كما أنها طرحت خرائط تعمل على تنظيم العمل، ووضحت بها الأحياء التي سيتم إزالتها داخل المنطقة، إذ أنها ستقوم بالإزالة حتى توفر رعاية متكاملة لهذه المناطق، وإدخال الكهرباء والماء والإنترنت لها، وتأسيس المراكز التعليمية للأطفال، وتحد من الجرائم التي تحدث بمثل هذه المناطق، واليكم تلك الأحياء وفقًا للمصرح به من أمانة الرياض وهي كالآتي:
- الحارة الشعبية تعد من الأحياء السكنية التي تقع بنطاق الحارات الخاصة بحي المرسلات.
- منطقة العماجية وكذلك الغنامية التابعة للجزء الشرقي الذي يتواجد في حي عكاظ.
- أحياء حي الجبس تلك الأحياء التي تقع في أطراف العاصمة السعودية بالرياض.
- حي ابن شريم ذلك الذي يعد من الأحياء السكنية التي تقع بنطاق المنطقة التي تسمى خشم العان.
- المنطقة العشوائية داخل النهضة تعد من المناطق التابعة لحي النهضة وتقع ضمن الساحة.
- مواقع الأحواش تلك التي تقع بمدخل مدينة الرياض الرئيسية.