رابط حجز تذاكر فيلم ذا إكولايزر “The Equalizer 3” في سينمات مصر

تم الاعلان من قبل شركة الإنتاج “كولومبيا بيكتشرز” عن انه تم صدور الجزء الثالث من سلسلة أفلام The Equalizer والتي ستعلن عنها في كافة السينمات بداية من الأول من سبتمبر ومن خلال مقالنا سنتعرف على رابط حجز تذاكر فيلم ذا إكولايزر.

رابط حجز تذاكر فيلم ذا إكولايزر

عرض الفيلم لاول مرة منذ ان تم تصريره خلال عام 2014 وهو من بطولة كلاً من Denzel Washington، Marton Csokas وChloë Grace Moretz وفقد توقع البعض ان الجزء الثالث لم يتم تغير في الممثلين المشاركين به وتدور احداثة حول كوماندوز سابق في الخدمة يدعى روبرت ماكول، وقد اختفي حتى يعيش حياة هادئة خالية من المتاعب لكن بعد فترة من التقاعد يعود لإنقاذ سيدة شابة وانه يرغب في عودته للدفاع عن البشر.

لم يتم الإعلان عن مخرج الجزء الثالث حيث ان من ضمن ما قاموا باخراج الجزائين الاولين هو المخرج “Antoine Fuqua” المشهور بإخراجه لعدد كبير من أفلام الأكشن الناجحة وقد حصل على جائزة الأوسكار على دوره في هذا الفيلم ويرغب الكثير التعرف على موعد عرضه في صالات السينما وانه فيلم الحركة والإثارة The Equalizer.

فيلم ذا إكولايزر

قد اعلن الممثل انه عند كتابة سيناريو الفيلم الجديد قد اكتملت يقوم باستعادة لياقتيه اللازمة لأتمكن من ضرب الناس مرة أخرى، قضيت فترة في إنتاج ماكبيث، ثم أعود مرة أخرى لضرب الناس، ليس هناك أفضل من ذلك، كما لم يكشف عن قصة أحداث الجزء الثالث ولكنه تم التصريح انه ومغامرة ممتعة للمشاهد.