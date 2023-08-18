رابط بوابة ريف تسجيل الدخول للاسر المنتجة reef.gov.sa والعاطلين عن العمل وربات البيوت

قامت وزارة البيئة بالإعلان عن القيام بفتح التقديم في بوابة ريف، إذ أنه من البرامج التي أطلقت منذ سنوات لتقديم مساعدة لكافة الأسر المنتجة، وبالتالي بدأ الأشخاص في البحث عن بوابة ريف تسجيل الدخول للاسر المنتجة فهو من البرامج التي تساعد المزارعين والأشخاص مربي الماشية، وحتى يستطيع الأشخاص الحصول على دعم لابد أن تتوفر بهم الشروط.

بوابة ريف تسجيل الدخول للاسر المنتجة

حتى يستطيع جميع المواطنين من القيام بالاستفادة ببرنامج ريف عليهم أن يدخلوا للبوابه ويقومون بتسجيل الدخول ويجب إنفاق الأوراق والمستندات المطلوبة لإثبات الاستحقاق، وإليكم خطوات تسجيل الدخول وهي كالآتي:

يجب أولًا التوجه إلى بوابة ريف.

قم بالضغط على خانة بدء الطلب التي تتواجد في الصفحة الرئيسية.

انقر على خانة إنشاء حساب جديد.

املأ نموذج البيانات بكتابة تاريخ الميلاد ورقم الجوال وإضافة رقم الهوية.

يرسل إليك بعد ذلك كود للتحقق بالهاتف الجوال.

ادخل رقم الحساب البنكي وسترى رسالة تدل على تفعيل الحساب البنكي.

اضغط على خانة تحديد البرنامج واختار منها ما يناسبك والحد الأقصى ثلاث برامج ثم أرسل الطلب.

فئات تستحق دعم ريف

هناك عدد من الفئات التي تم تحديدها للاستفادة من برنامج دعم ريف، وإليكم هذه الفئات وفقًا للمحدد وهي كالآتي:

أولًا مربي الماشية.

صيادين الأسماك.

فئة النحالين.

المزارعين بالقطاعات المدعومة.

مبلغ دعم ريف

قيمة دعم ريف تكون مختلفة من شخص لآخر، إذ أنه لا يمكن أن يحصل كافة المستفيدين على دعمًا موحدًا، ولكن لا يزيد المبلغ الكلي لأي شخص عن 54000 ريال، ويحتسب المبلغ بحوالي 10% من قيمة رأس المال.