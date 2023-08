رابط حجز تذاكر فيلم الراهبة “ The Nun 2” في سينمات مصر

تم الاعلان من قبل الشركة المنتحة عن طرح فيلم الرعب المنتظر The Nun 2 وانه من ضمن الافلام التي يرغب الكثير مشاهدتها لمحبي افلام الرعب ومن المقرر طرحه يوم 8 سبتمبر المقبل ومن خلال مقالنا سنتعرف على رابط حجز تذاكر فيلم الراهبة.

رابط حجز تذاكر فيلم الراهبة “ The Nun 2”

تم الاعلان عن النسخة الاولي من فيلم The Nun 2 التي طرحت عام 2018، وحقق حوالي 366 مليون دولار في شباك التذاكر كما انه قد كان من ضمن انجح الافلام التي عرضت خلال تلك الفترة.

تم الاعلان عن أحداث The Nun 2 والتي تكمن في بعض من الاحداث الغامضة التي برزت في الجزء الأول، وانه يدور حول راهبة ذهبت في رحلة لاستكشاف سبب انقطاع أخبار أحد الأديرة وانه تفاجا بان كل الراهبات توفى من خلال الرعب.

فيلم الراهبة “ The Nun 2” في سينمات مصر

يعد فيلم The Nun من أكثر الأعمال المحققة للربح خلال فترة عرضه وينتظر البعض عرضه الان كما انه يصنف من ضمن أفضل الأعمال المشوقة التي يبحث عنها الجمهور، وتحقق أرقام إيرادات عالية في شباك التذاكر العالمي، وأظهرت دراسات طبية مؤخرا أن الأشخاص الذين يشاهدون أفلام الرعب، كانوا أقل اكتئابا وقلقا حيث انها تعمل على تجهيز المشاهد ليكون أكثر تقبلا للتهديدات اما عن سلسلة أفلام The Conjuring في المرتبة الثانية من حيث المتابعة والإصدارات المتتالية واقتبس منها مجموعة أخرى من الأفلام مثل The Nun و التي تتعرف فيها السيدة على ان هناك بعض من الشخصيات الشريرة.