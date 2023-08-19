“هوبا رجعنا بمفاجاة سارة… 48 قرش.. بعد قرار الحكومة تأجيل زيادة أسعار الكهرباء لـ 6 أشهر قادمة شوف اي هي الشريحة

تستعد الحكومة لتطبيق زيادة جديدة في الأسعار على سعر قطاع استهلاك الكهرباء من بداية 7 مارس من العام المقبل بسبب ارتفاع الغاز الطبيعي والوقود، تنفيذ تعليمات الرئيس بإعداد حزمة حماية اجتماعية جديدة من المتوقع تطبيقها في/2023/1/ أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي تأجيل زيادة الأسعار في قطاع استهلاك الكهرباء حتى يونيو المقبل من العام الحالي، وفي هذا المقال سوف نتعرف على ما حقيقة قرار الحكومة تأجيل زيادة أسعار الكهرباء لـ 6 أشهر قادمة.

أسعار شرائح الكهرباء في مصر قرار رئاسي بشأن الزيادة

وفق المصدر رسمي للشركة المصرية القابضة للطاقة قامت جميع شركات التوزيع بمراجعة فاتورة الاستهلاك لمدة 6أشهرمن أجل إصدار الفاتورةالصحيحة دون أخطاء تعكس الاستهلاك الفعلي للمشتركين بناءعلى تعليمات من وزيرالطاقة المصري الدكتور محمد شاكر، تصف السطور التالية سعرقطاع الكهرباء والذي سيتم احتسابه اعتبارا من هذا الشهرعلى النحو التالي:

أسعار شرائح الكهرباء الحالية

وأوضح رئيس الوزراء أن تسعيرالشرائح الأربع الأقل استهلاك العامة الناس سيبدأ من 48 قرشا و58 قرشا و77 قرشا أي أقل من جنيه للشريحة الرابعة.

أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات سيكون لها الآن سعر 48 قرشا وفي بداية 7 أشهر القادمة ستكون 58 قرشا، الشريحة 2 من 51 إلى 100 كيلو وات وسعره حاليا 58 قرشا العام المقبل 7/1 سيكون 68 قرشا، الشريحة 200 من صفر الى 3 كيلو وات وسعرها الآن 77 قرشا والتي ستكون 83 قرشا، سيتم الآن بيع الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات بسعر 106 قرشا وستكون 111 قرشا، الشريحة 5 من 351 إلى 650 كيلووات السعر الحالي هو 128 قرشا ليصل إلى 131 قرشا، الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كليو وات سيكون سعرها اعتبارا كما هو 140 قرشا، أكثرمن 1000 صفر الشريحة السابع سيكون سعرها 145 قرشا وأصحاب الشرائح الخاصة بهم هي أيضا غير معتمدة ولا تخضع للنظام لتشريح وكان سعرها منذ 3 سنوات 145 قرشا.