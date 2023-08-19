لازم تشوفها مؤشرات تنسيق الجامعات الاهلية 2023 كليات هتقبلك من 56%و70%

تنسيق الجامعات الأهلية، مع ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023، وإعلان المجلس الأعلي للجامعات الحدود الدنيا للقبول في الجامعات الخاصة 2023/2024، يرتفع معدل البحث عن تنسيق الجامعات الخاصة 2023-2024، وتنسيق الجامعات الخاصة 2023 وأسعارها، أفضل الجامعات الخاصة بمصر، تنسيق الجامعات الأهلية 2023، حيث يبحث طلاب الثانوية العامة الذين لم يحصلوا على مجموع الحد الأدني للتسجيل في المرحلة الأولي والالتحاق بالكليات التي يرغبون فيها عن تنسيق الجامعات الخاصة للالتحاق بها.

تنسيق الجامعات الأهلية

فيما يلي بعض التفاصيل الإضافية حول تنسيق الجامعات الخاصة 2023-2024، وتم الإعلان عن الحدود الدنيا للقبول في الجامعات الخاصة 2023/2024، حيث جاءت كالتالي:

كلية الطب البشري: 95%، كلية طب الأسنان: 90%، كلية الصيدلة: 85%، كلية الهندسة: 80%، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية: 75%، كلية التجارة: 70%، وتتراوح أسعار الجامعات الخاصة في مصر بين 20,000 جنيه مصري و100,000 جنيه مصري سنويًا، هناك العديد من الجامعات الخاصة في مصر التي تقدم مجموعة متنوعة من التخصصات، بما في ذلك الطب، والهندسة، والصيدلة، والعلوم، والاقتصاد، والتجارة، والإدارة، والتربية، واللغات، والحاسبات، والفنون، يبحث الطلاب عن الجامعات الخاصة التي تتمتع بمستوى تعليمي جيد، وأسعار معقولة، وبيئة أكاديمية مميزة.

موعد التقديم في تنسيق الجامعات الخاصة 2023

أعلن الدكتور عادل عبدالغفار، المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، أنه سيتم فتح باب التقدم للحاصلين على شهادة الثانوية العامة للالتحاق بالجامعات الخاصة، بداية من يوم الثلاثاء الموافق 15 أغسطس الجاري، وأوضح الدكتور عبدالغفار أنه سيتم قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية أو ما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية، وذلك وفقًا للشروط والقواعد التي أعلنتها وزارة التعليم العالي.

مصاريف الجامعات الخاصة 2023

أعلنت بعض الجامعات الخاصة مصروفات العام الدراسي الجديد 2024-2023، والتي جاءت وفقًا للآتي:

الجامعة البريطانية في مصر

كلية التمريض: 63,000 جنيه مصري، كلية الإعلام والاتصال: 158,000 جنيه مصري، كلية الصيدلة فارم دي: 163,000 جنيه مصري، قسم الصيدلة فارم دي الإكلينيكية: 173,000 جنيه مصري، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية: 158,000 جنيه مصري. كلية إدارة الأعمال: 198,000 جنيه مصري.