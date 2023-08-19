يا سعدك يا هناك خبر يتحط فيه مليون جنيه… لو عداد قديم شوف سر انخفاض فاتورة الكهرباء للنصف

انخفاض فاتورة الكهرباء للنصف للعدادات، يسعى العديد من المواطنين إلى اتباع طرق وأساليب بارزة لتقليل استهلاك الكهرباء الشهري وبالتالي خفض تكاليف الفواتير الشهرية المستحقة لخدمات الكهرباء، هذا يأتي بشكل خاص قبل تنفيذ الزيادة الجديدة المقررة في بداية شهر يوليو المقبل، وذلك بالنسبة للاستهلاكات التي تعتمد على بطاقات شحن العدادات المسبقة الدفع والعدادات الذكية، بالإضافة إلى الفواتير الشهرية للعدادات القديمة في شهر أغسطس.

انخفاض فاتورة الكهرباء للنصف للعدادات

أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمد شاكر، أن مسألة زيادة أو انخفاض قيمة الفاتورة تعتمد بشكل كامل على المواطن ولا تتدخل فيها شركات الكهرباء، خاصة بعد تحسين نظام الفواتير وتقليل الاعتماد على التدخل البشري فيها، كما أشار شاكر في تصريحاته، إلى وجود توجيهات لرؤساء شركات توزيع الكهرباء في البلاد بضرورة الالتزام بإصدار فواتير استهلاك الكهرباء للمواطنين استنادًا إلى صورة العداد التي تقدمها شركة “شعاع” المسؤولة عن قراءة العدادات، وعدم إصدار أي فاتورة استنادًا إلى متوسط الاستهلاك، وأوضح أن المرجعية الأساسية لإصدار الفاتورة يجب أن تكون صورة العداد التابعة لشركة “شعاع”، وليس القراءة التي يقوم بها المواطن إلكترونيًا، نظرًا لدقة صورة “شعاع” ووجود علامة مائية عليها تجعلها صعبة التلاعب بها، ويرى شاكر أن المواطن الآن يثق في القراءة الموجودة في فاتورة الاستهلاك بعد تطبيق شركة “شعاع” لنظام القراءة الموحد الذي يعتمد على التقاط صورة للعداد وإرسالها عبر الإنترنت إلى شركات التوزيع، وتحملها العلامة المائية لشركة “شعاع” لضمان عدم التلاعب في القراءات، وأكد وزير الكهرباء أن شركات توزيع الكهرباء تتبع جميع الإجراءات اللازمة لإصدار الفواتير بأعلى مستوى من الدقة بعد أن تمر بست مراحل للمراجعة، وأوضح أن الوزارة مهتمة بتوعية المواطنين بطرق التحقق من صحة فاتورة الاستهلاك الشهرية قبل الدفع، لضمان تحصيل حقوق الدولة فقط، وشدد على أن المواطن يجب أن يقارن بين قيمة الفاتورة والقراءة الموجودة على العداد قبل الدفع.

طرق تخفيض فاتورة الكهرباء

يمكن للمستهلك الاستفادة من الكهرباء وتخفيض فاتورتها الخاصة عن طريق الإجراءات التالية:

الاستفادة من خدمة تدقيق حسابات الطاقة: يُنصح بالاستفادة من خدمة التدقيق المجانية التي تقدمها شركات الخدمات العامة لعملائها، وفي حالة عدم توفر هذه الخدمة في المنطقة، يمكن للمستهلك مراجعة الشركات التي تقدم هذه الخدمة للحصول على إرشادات حول كيفية تقليل استهلاك الطاقة الكهربائية، مراقبة استخدام الكهرباء: يمكن للمستهلك تحديد الوقت المناسب لضبط استخدامه للطاقة الكهربائية من خلال مراقبة استهلاكه الشهري للكهرباء، يمكنه أيضًا تركيب العداد الذكي الذي يتيح له تتبع استهلاك الكهرباء بشكل دقيق ومنتظم، مما يساعده في اتخاذ قرارات صحيحة بشأن استهلاكه، الاستفادة من تطبيقات توفير الطاقة: ينصح بتحميل تطبيقات توفير الطاقة على الهواتف المحمولة، مثل تطبيق “kill-ur-watts”، حيث يمكن للمستهلك تتبع كمية الكهرباء المستهلكة وتلقي نصائح وإرشادات حول كيفية تحقيق توفير أفضل في فاتورة الكهرباء.

باستخدام هذه الإجراءات والأدوات، يمكن للمستهلك تحقيق ترشيد في استهلاك الكهرباء وتقليل تكلفتها الشهرية.