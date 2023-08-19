أفضل عروض بنده السعودية العودة إلى المدارس 2023

نوضح لكم في هذا المقال أفضل عروض بنده السعودية بمناسبة العودة إلى المدارس؛ حيث يُعد متجر بنده من أحد أهم السلاسل التجارية الموجودة داخل المملكة السعودية التي توجد في جميع أنحاء المملكة، وتزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد أطلقت سلسلة أسواق بنده العديد من العروض والتخفيضات القوية في جميع الفروع بمناسبة موسم العودة إلى المدارس.

عروض بنده العودة إلى المدارس للأدوات المدرسية

تقدم سلسة أسواق بنده السعودية العديد من العروض على الأدوات المدرسية بمناسبة بدء موسم العودة إلى المدارس وتستمر هذه العروض مدة أسبوع في جميع فروع بنده فلا تفوتوا العروض، وهذه العروض هي:

حقيبة ظهر بارا جون 18 متوفرة بسعر 89 ريال سعودي بدلًا من 129.95 ريال، ويوجد أيضًا حقائب بارا جون بسعر 39 ريال بدلًا من 79.95.

علبة أقلام رصاص ألوان 12 قلم مع محاية كلاس متوفرة بسعر 6 ريال سعودي بدلًا من 9 ريال.

أقلام رصاص كلاس قطعتين وقطة مجانًا متوفرة بسعر 10 ريال سعودي بدلًا من 16 ريال.

ألوان خشبية كلاس متوفرة بسعر17 ريال سعودي بدلًا من 28 ريال.

وعلبة أقلام زيبرا بسعر 6 ريال بدلًا من 9 ريال.

صمغ بريت 4×11 جرام متوفر بسعر9.50 ريال سعودي بدلًا من 19 ريال.

وطقم غراء كلاس 3 قطع بسعر 3.50 ريال بدلًا من 7، وطقم غراء كلاس 3 ×1 بسعر 5.50 ريال بدلًا من 8.50.

مزيل الأقلام كلاس متوفر بسعر 1.75 ريال بدلًا من 2.95 ريال. مساحات كلاس 4 قطع متوفرة بسعر2 ريال بدلًا من 3.25 ريال.

طقم ألوان مائية كلاس 12 قطعة متوفر بسعر 12 ريال سعودي بدلًا من 20 ريال، وطقم ألوان مائية كلاس 16 قطعة متوفر بسعر 7 ريال بدلًا من 10.

عروض بنده العودة إلى المدارس للمواد الغذائية

على المواد عروض بنده بمناسبة العودة إلى المدارس متاحة أيضًا على بعض المواد الغذائية، وتستمر هذه العروض مدة أسبوع في جميع فروع بنده في المملكة السعودية فلا تفوتوها، لذلك سوف نوضح لكم بالتفصيل العروض الموجودة الآن:

كريمة الشيكولاتة بالبندقية 300 جرام متوفرة القطعتين بسعر 17.95 ريال سعودي بدلًا من 35 ريال.

عسل طبيعي الزهور البرية المراعي 500 جرام متوفر بسعر 16.95 ريال سعودي بدلًا من 39.95 ريال.

زبدة الفول السوداني بينات باتر ناعمة/ خشنة 454 جرام متوفرة بسعر 19.95 ريال سعودي بدلًا من 31.95 ريال.

حلاوة طحينية سادة حلواني 500 جرام متوفرة بسعر 14.95 ريال بدلًا من 21.95 ريال.

مربي فاكهة داربو 454 جرام متوفرة بسعر10.95 ريال سعودي بدلًا من 21.95 ريال.

ومربي التوت و المشمش والفراولة و التين الزوادة متوفرة بسعر 15.95 ريال بدلًا من 25.95 ريال.

ميني خبز التورتيلا الأصلي سويتز 250 جرام متوفر القطعتين بسعر16.95 ريال سعودي بدلًا من 23.90 ريال.

وخبز أبيض للسندوتيش لوزين 600 جرام متوفر القطعتين بسعر 8.95 ريال بدلًا من 10.

جبنة مطبوخة قابلة للدهن بوك 2×900 جرام متوفرة بسعر 40.95 ريال بدلًا من 62.95.

جبن أبيض حلواني اخوان متوفر بسعر 22.95 ريال سعودي بدلًا من 32.95 ريال.

جبنة مربعات كيري 24 قطعة 400 جرام متوفرة بسعر 22.95 ريال بدلًا من 26.50 ريال.

لبنة بنده 700 جرام متوفرة بسعر 11.95 ريال سعودي بدلًا من 19.95 ريال.