طرق زيادة متابعين انستقرام 2023 بسرعة

إليك أفضل طرق زيادة متابعين انستقرام بسرعة، يمكنك الحصول على أكثر من 1000 متابع انستقرام مجانا، وذلك من خلال بعض مواقع زيادة متابعين انستقرام مجانية ومدفوعة.

الإنستقرام هو واحد من منصات التواصل الاجتماعي المنتشرة والمعروفة والتي يفضل استخدامها كثير من المستخدمين من المستخدمين.

ومن الجدير بالذكر أن منصة انستقرام حصلت على على عدد تنزيلات تخطى مليار تنزيل خلال الفترة الماضية يرجع ذلك لأن انستقرام منصة سهلة الاستخدام تتميز بعرض العديد من الصور فهو شئ لا يجلب الملل للمشاهد بسرعة ،ولكن يريد عديد من مالكي حسابات انستقرام زيادة عدد متابعيهم وذلك أمر يتم بطرق مجانية وطرق مدفوعة وسنذكر لكم خلال هذا المقال هذه الطرق تابعوا معنا.

طرق زيادة متابعين الانستقرام

من الطرق المجانية التي يتم استخدامها في زيادة متابعين الانستقرام بدون أموال بواسطة جمع نقاط في مواقع وتبديلها بمتابعين انستقرام.

والطرق المدفوعة هي دفع أموال لموقع ما ويقوم بارسال لك متابعين بدون أن تفعل أي شيء.

أفضل مواقع زيادة متابعين انستقرام المدفوعة

استخدام موقع فلورز شيب: موقع فلورز شيب يعد واحد من أرخص المواقع التي تقدم خدمة شراء متابعين انستقرام حقيقيين ومضمونة في هذا الوقت، يقدم الموقع خدمة 1000 متابع انستقرام بداية من 0.31 دولار، وهذا يعتبر سعر مناسب جدا للخدمة حيث أن غيره من المواقع الأخرى كان سعر 1000 متابع 15 دولار.

استخدام موقع فانزاتي: يأتي هذا الموقع في ثاني القائمة لأنه يعتبر الأفضل بين مواقع شراء المتابعين الوهميين ليس ك فلورز شيب يقدم متابعين حقيقين ولكن تكلفة الخدمة رخيص جدًا مقارنة بغيره من المواقع يقدم 5000 متابع انستقرام هو 10$ فقط بينما 10 آلاف متابع 17$. يقوم الموقع بتقديم خدمات اخرى مثل خدمة شراء لايكات ومشاهدات انستا ، ولا يقتصر الموقع على انستقرام بل يوجد خدمات لمواقع الاجتماعية الأخرى مثل يوتيوب وفيسبوك وتويتر. ويعد من المواقع سهلة الاستخدام فقط تحدد الخدمة وتدفع ويتم بعدها زيادة المتابعين.

استخدام موقع فانز بلس: موقع فلوزر عرب يقدم لك شراء متابعين حقيقيين عرب لا وهميين ومستهدفين من قبل حملات إعلانية. تستطيع من خلال الموقع الحصول خدمة طلب أقل عدد ممكن من المتابعين وهو 100 متابع مقابل سعر 3$، وتصل تكلفة مليون متابع عرب خليجيين إلي 8500$. الموقع سهل الاستخدام ولكن تصل مدة اكمال الطالب من أيام لأسبوع حسب عدد المتابعين المطلوب

استخدام موقع زيادة متابعين انستقرام: يقوم الموقع بتقديم خدمة شراء متابعين حقيقيين أو وهميين حسب ما تريد ، انت من تقوم بتحديد الخدمة التي تريد سواء متابعين انستا حقيقين أو وهميين. يقدم خدمة ألف متابع وهمي مقابل 0.33$ الحد الأدنى لطلب الخدمة هو 10 طلبات في المرة الواحدة. أما عن سعر ألف متابع انستا حقيقي هو 5.53$.

المواقع المجانية التي يمكن استخدامها في زيادة عدد المتابعين في انستقرام