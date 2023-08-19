“اعرف فلوسك!!” شروط الخروج على المعاش المبكر في القانون الجديد للقطاع الخاص والحكومي

إن معرفة شروط الخروج على المعاش المبكر تيسر على الموظفين الراغبين في إنهاء خدمتهم في القطاع العام كان أو في القطاع الخاص قبل بلوغ سن المعاش، ومنها فإن أول شيء خطر على بالهم هو البحث في المواقع المهتمة بشؤون العمل والعمال لذلك قررنا أن نضع لكم شروط الخروج على المعاش المبكر، سواء كان في القطاع العام أو الخاص كي يكون لديكم المعلومات الصحيحة حول هذا الصدد.

شروط الخروج على المعاش المبكر

كان لتعديلات قانون المعاش الجديد صداه الواسع في سعي جميع من يرغبون في الاستمتاع بحياتهم بعيدا عن وظائف القطاع الحكومي والخاص، للبحث عن المعلومات التي تمكنهم من الخروج على المعاش وأثناء البحث توصلوا لكون هناك شروط الخروج على المعاش المبكر، والتي يعد وجودها شرطًا أساسيًا من شروط قبول طلب الخروج على المعاش المبكر.

على أن تكون شروط الخروج على المعاش المبكر بالنسبة لموظفي القطاع العام كالتالي

يفضل أن تكون مدة الاشتراك التأميني أكثر من 240 شهرًا وهذا ما يقرب من 20 عاما في العمل.

لا بد من أن يكون هناك اشتراك في تأمين الوفاة والشيخوخة والعجز لا يقل عن 50% من أجر التسوية الأخيرة.

يجب أن تكون مدة الاشتراك التأميني للموظف في القطاع العام بحلول يناير 2025 ما يقرب من 300 شهر.

لا بد أن يكون المؤمن عليه صاحب قرار الخروج على المعاش المبكر أن تكون له مدة اشتراك لا تقل عن 6 أشهر متقطعة، أو 3 أشهر متصلة.

شروط الخروج على المعاش المبكر في القطاع الخاص

إن شروط الخروج على المعاش المبكر في القطاع الخاص تختلف كثيرًا عن شروط الخروج على المعاش المبكر في القطاع العام وذلك من الأمور المعروفة بشكل واضح، على أن تكون شروط الخروج على المعاش المبكر في القطاع الخاص كما يلي:

لا بد أن يكون الموظف ذا سمعة حسنة وألا يكون قد خضع لأي جلسات تأديبية خلال فترة عمله، في أي من مؤسسات العمل الخاص.

يجب أن يكون الموظف”رجال أو نساء” وصل لسن 50 عامًا حتى يقبل طلب الخروج على المعاش المبكر.

لا بد أن تكون مدة الاشتراك التأميني أكثر من 20 عام.

يجب أن يكون تأمين العجز والوفاة والشيخوخة تساوي 50% من أجر الموظف.

علما بأنه في القطاع الخاص إذا تجاوز سن الموظف 55 عاما فإنه يحصل على جميع مستحقاته المالية ما إن ثبت أن مدة الاشتراك التأميني الخاصة به تساوي أكثر من 20 عامًا في العمل.