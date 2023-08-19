“أقوي واحدة نزلت” شهادات البنك الأهلي الجديدة .. 10000 جنيه هتجيلك بيتك

لقد تصدر عنوان شهادات البنك الأهلي الجديدة على كافة المواقع البحثية وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي ذات الصلة بالبنوك الكبيرة والمعروفة مثل البنك الأهلي، لا سيما أنه قد تم الإعلان عن وجود شهادات جديدة بعائد جديد لكل من يقوم بعمل شهادات ادخار داخل البنك الأهلي، ومنها يتساءل الكثير حول معلومات هذه الشهادات حتى إن كانت مناسبة يذهبون للبنوك ويدخرون أموالهم بطريقة آمنة.

شهادات البنك الأهلي الجديدة

إن البنك الأهلي من البنوك العريقة التي يتعامل معها الملايين من مواطني جمهورية مصر العربية منذ زمن بعيد كونها من البنوك المعروفة والتي تهتم بتقديم كل ما يعود بالنفع على المواطن، ومنها فقد وجدنا أن الكثير يتحدث عن شهادات البنك الأهلي الجديدة الأمر الذي أدى لزيادة الرغبة في معرفة تفاصيل الشهادات ومنها فقد توصلنا إلى كون هناك شهادتين جديدتين تخص أمر الادخار.

ومنها يمكننا القول إنه في حال كنت ترغب في شراء واحدة من هذه الشهادات فعليك الذهاب لأقرب فرع من فروع البنك الأهلي للاستفسار بشكل موسع حول تفاصيل الشهادات، وكذلك يمكنك الولوج إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك والقيام بما ترغب به.

أنواع شهادات البنك الاهلى 2023

هناك نوعان من شهادات البنك الأهلي الجديدة والتي تساعدك في الحصول على أعلى عائد بخصوص شهادات الادخار مما يعود بالنفع عليك عزيزي المواطن، على أن تتلخص هذه الأنواع في التالي

أولاً: الشهادة الثابتة

تظل ثابتة لمدة 3 سنوات

تصل فوائدها السنوية إلى ما يقرب من 19%.

إذا كنت ترغب في الحصول على عائد قوي لفترة طويلة، فعليك اختيار هذا النوع.

ثانياً: الشهادة المتناقصة

هذه الشهادة تظل لمدة 3 سنوات.

تصل فائدة هذه الشهادة إلى 22% في السنة الأولى.

ثم تصل الفائدة إلى 18% في السنة الثانية.

وأخيرا السنة الأخيرة تصبح الفائدة فهي 16%.

على أن يتم الصرف العائد بشكل شهري.

ومن خلال النظر في تفاصيل الشهادة الثانية نجد أنه تناسب من يتوقعون حدوث خلل أو إنخفاض في قيمة الوعاء الادخاري، وكذلك تساعد من يرغبون في الحصول على عائد مرتفع في البدلية.