“زيادة الخير خيرين” موعد صرف العلاوات الخمس لاصحاب المعاشات 2023 وقرارات هامة من الوزارة

توشّحت قضية موعد صرف العلاوات الخمس لاصحاب المعاشات لمستفيدي التقاعد بثوب جديد، بعدما صدر قرار من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة يمهّد لمرحلة جديدة في هذا الملف. تم تأجيل المسألة إلى الجلسة المقررة في 21 أغسطس الجاري، حيث ستُحاكى أروقة المحكمة لبحث والفصل في دعوى تنفيذ حكم الإدارية العليا الصادر في 21 فبراير 2019، هذا الحكم يهدف إلى صرف العلاوات الخمس لمتقاعدي الدولة، وبحسب ماورد في الدعوى، تم تطبيقه على بعض الفئات وتجاهل الآخرين.

موعد صرف العلاوات الخمس

يمضي الاتحاد العام لنقابات مستفيدي التقاعد في رحلة قضائية استثنائية، حيث يتخذ من قاعات المحكمة مسرحًا للنظر في دعواه المستمرة. تتجلى أهمية هذه الدعوى في تقديم إجابات عن مسألة العلاوات الخمس، التي لم تشمل الشريحة المعينة خلال الفترة من 2019 إلى 2020، تبنت الحكومة قرارًا تنظيميًا ضمنيًا بتوزيع هذه العلاوات على بعض المستحقين، مترتكزة على تفصيلات تميزية.

موعد صرف العلاوات الخمس لاصحاب المعاشات، أكدت جهاز التضامن بأنه في سبيل تلبية تطلعات المستحقين للعلاوات، تجري استعدادات مكثفة لصرفها خلال شهر أغسطس الحالي، سيتم تحديد مبالغ الزيادة بناءً على معايير محددة لكل فئة من مستفيدي التقاعد. هذه التفاصيل تم الكشف عنها في إعلانات سابقة في شهر إبريل. وعليه، ينصح المستفيدين بزيارة الموقع المخصص لاستلام هذه الزيادة، حيث سيتم تقديمها بشكل محدد ومبسط.

الاستعلام عن العلاوات الخمس

نقدم لكم هنا بعض الإرشادات المفيدة لتسهيل الاستعلام عن موعد صرف العلاوات الخمس لاصحاب المعاشات، يمكنكم اتباع الخطوات التالية: