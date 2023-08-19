هنزعل نص الناس.. خصم نصف المرتب لمدة 6 أشهر قبل صرف الزيادة في هذه الحالة

خصم نصف المرتب لمدة 6 أشهر، في أماكن العمل، يمكن للموظفين أن يقوموا بمجموعة متنوعة من الاخطاء اثناء العمل، حيث يمكن أن تتضمن بعضها خصمًا طفيفًا من رواتبهم كعقوبة، وما يثير الاهتمام هو الحالات الأكثر شدة، حيث يجد بعض الموظفين أنفسهم محرومين جزئيًا أو كليًا من جزء من رواتبهم، في هذا السياق، تتخذ المؤسسات والهيئات الحكومية قرارات بخصم جزء من الراتب أو حتى الراتب بالكامل، سوف نستكشف في هذه المقالة بعض حالات خصم نصف الراتب على نطاق حكومي.

حالات خصم نصف المرتب لمدة 6 أشهر

يتم توقيف الموظف أحيانًا عن أداء مهامه بشكل مؤقت، إما بسبب إجراءات جنائية معلقة أو لتنفيذ حكم قضائي، ويتم تقدير فترة احتجازه خلال هذه الفترة، خصم نصف المرتب لمدة 6 أشهر يتعرض الموظف في تلك الحالة لمنع من نصف راتبه ويتم خصم هذا المبلغ قبل صدور حكم نهائي وفقًا للمادة (27) من القانون.

كما يفصل القانون بأن الموظف الذي يقدم تقريرين سنويين متتاليين بمرتبة ضعيفة يمكن أن يتم نقله إلى وظيفة أخرى مناسبة في نفس مستوى الوظيفة لفترة تصل إلى عام. إذا كان غير قادرًا على الأداء بشكل صحي، يمكن اقتراح خصم نصف الأجر المكمل لمدة 6 أشهر، مع الشرط بتقديم دليل على حالته الصحية قبل اتخاذ هذا الإجراء.

هل يوجد زيادة في مرتبات أغسطس

أصدر الدكتور صالح الشيخ، رئيس الهيئة المركزية للتنظيم والإدارة، توجيهًا بترقية جنود الجدول الإداري للدولة، وهذا في إطار تطوير الكوادر وتعزيز أداء الجهاز الإداري للبلاد، وحسب هذا التوجيه، سيكون للموظفين العاملين في وزارات الحكومة والمؤسسات والهيئات الحكومية والجهات المحلية تحت سقف أحكام قانون الخدمة المدنية الذي صدر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وكذلك للأفراد العاملين في الجهات العامة الخدمية والاقتصادية اللذين يُلقّب قانون الخدمة المدنية الجديد لهم بالأساس القانوني.

جدول صرف المرتبات بالزيادة

بعدما وضحنا خصم نصف المرتب لمدة 6 أشهر لهذه الحالات، نقدم جدول الزيادة المعلنة لمرتبات الموظفين شهر اغسطس: