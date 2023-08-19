وقت الهزار خلص خلاص.. استبعاد فئة جديدة من التموين + وقف صرف العيش المدعم نهائيًا

استبعاد فئة جديدة من التموين بعدما كشفت مصادر حكومية موثوقة عن تفاصيل مهمة تتعلق بسياسة الدعم الغذائي في مصر، تم توضيح أنه تم اتخاذ إجراءات حازمة لمعالجة الأوضاع غير الملائمة للدعم، حيث لا يتم إلغاء أو تعليق بطاقات التموين إلا بعد التحقق الدقيق من عدم استحقاق الأسرة لهذه المزايا، تجري الوزارة تلك الخطوات ضمن إطار تنظيمي متفرّد، بهدف تحسين جودة الدعم للأسر المستحقة وتحقيق العدالة في توزيع المساعدات، في هذا السياق، نقدم لكم نبذة مختصرة حول الحالات التي تؤدي إلى الإلغاء النهائي لبطاقات التموين.

استبعاد فئة جديدة من التموين

استبعاد فئة جديدة من التموين، بداية الحديث عن المسافرون في الخارج:

– تعمل وزارة التموين جنبًا إلى جنب مع جهاز الهجرة والجوازات على تنفيذ خطوات مشتركة، يتمثل هدفها في إزالة تلك البطاقات الخاصة بالأفراد الذين غادروا البلاد لفترة تزيد عن نصف عام، دون أن يبلغوا مكتب التموين المختص بوضعهم بالتفاصيل حول سفرهم.

– أشارت وزارة التموين إلى ضرورة اتخاذ إجراءات خاصة في حال ترك صاحب بطاقة التموين أو أحد المستفيدين منها البلاد لفترة تزيد عن نصف عام.

وقف صرف الخبز والسلع للمعتدين على الاراضي الزراعية:

بشكل دوري ومستمر، تتلقى وزارة التموين تقارير من وزارة العدل تحمل قائمة بأسماء الأشخاص الذين انتهكوا حقوق الأراضي الزراعية، وقد تم اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم. وبناءً على هذه التقارير، يتم اتخاذ قرار بتعليق المساعدات التموينية المقدمة لهؤلاء الأشخاص.

فئات يحق لها تقديم تظلمات

استبعاد فئة جديدة من التموين يمكنكم تقديم تظلم، مكاتب الدعم التمويني تستقبل استفسارات أصحاب بطاقات التكافل والكرامة، بالإضافة إلى التظلمات المقدمة من أصحاب بطاقات الخدمات المتكاملة، وذلك من خلال شبكة مكاتب التموين ومراكز الخدمة المتطورة.

وسبق لوزارة التموين والتجارة الداخلية الإعلان بأنها تقوم باستقبال التظلمات المتعلقة بالبطاقة التموينية من الأشخاص الذين تم توقيف صرف البطاقات لديهم، والذين تلقوا رسائل متنوعة عند نقاط الصرف، مثل (مرتبات حكومية مرتفعة – امتلاك سيارة حديثة بعد عام 2018).