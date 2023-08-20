“خبر يستاهل تشوفه” استمرار صرف الخبز المدعم للمحذوفين من التموين بهذه الطريقة

لقد أثار كارت العيش الجديد ضجة كبيرة بين جموع المواطنين لا سيما أن هذا القرار هو جديد من نوعه حيث إن وزارة التموين والتجارة الداخلية، هي من قررت أن يتم من خلال هذا الكارت بيع العيش البلد الدعم لأصحاب البطاقات التموينية وكذلك يمكن لكل من يحمل الكارت، أن يشتري الخبز المدعم حتى وإن لم يكن اسمه مدرجا على البطاقات التموينية بنفس المواصفات رغيف الخبز البلدي إلا أن هناك بعض الاختلافات في أسعار شراء هذا الخبز عن طريق الكارت.

كارت العيش الجديد

يتساءل الكثير من مواطني جمهورية مصر العربية عن تفاصيل كارت العيش الجديد ومن أين يمكنهم الحصول على هذا الكارت ومن خلال البحث عبر المواقع المتخصصة في هذه الأمور، وجدنا أن هيئة البريد هي السبيل الوحيد الذي من خلاله يستطيع المواطن من خلالها الحصول على هذا الكارت، حيث إنه يمكن أيضا لجميع المواطنين أن يحصلوا على هذا الكارت حتى وإن لم يكونوا ضمن منظومة الحاملين للبطاقات التموينية.

كما أنه يمكنك الحصول على هذا الكارت من خلال الذهاب لأقرب فرع من فروع هيئة البريد الموجودة بالقرب من مكان سكنك، علما بأنه يمكنك شحن الكارت تبعا للفئة التي تختارها ما بين 20 إلى 50 جنيه.

سعر رغيف الخبز في الكارت

لقد حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية سعر ووزن رغيف الخبز في كارت العيش الجديد على أن يتم شراء كارت العيش بسعر 30 جنيه يتم دفعهم للمرة الأولى فقط، وبعد ذلك يتم تحديد الفئة التي يرغب بها المواطن حيث من المقرر أن يحصل المواطن على عدد الأرغفة التالية:

إذا تم شحن الكارت من فئة الـ 20 جنيه، فإن المواطن يحصل على 25 رغيف عيش.

إذا تم شحن الكارت من فئة الـ 50 جنيه، فإن المواطن يحصل على 62 رغيف عيش.

أما إذا تم شحن الكارت من فئة الـ100 جنيه، فإن المواطن يحصل على 124 رغيف عيش.

هذا كل ما ورد إلينا بخصوص كارت العيش وما تم طرحه من أسعار تناسب جميع المواطنين حينما يقومون باختيار كارت العيش بالفئة المناسبة لكم.