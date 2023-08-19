لعشاق الساحرة المستديرة اعرف كم سعر تذاكر مباراة الاتحاد والطائي في دوري روشن 2023

يعد من أهم المباريات التي تخص الجولة الثانية بالدوري السعودي هي الاتحاد والطائي، ومن المفترض بأن هذه المباراة ستكون حماسية وينتظر جميع المحبين لكرة القدم تلك المباراة، ولا سيما المشجعين لهذين الناديين، ولذا يتساءل عن كم سعر تذاكر مباراة الاتحاد والطائي في دوري روشن بالإضافة إلى الرابط الذي يخص التذاكر.

كم سعر تذاكر مباراة الاتحاد والطائي في دوري روشن

لقد تم الإعلان عن السعر الذي يخص حجز التذاكر لمباراة الاتحاد والطائي، وستكون مختلفة وفقًا لنوع التذكرة، وإليكم الأسعار وهي كالآتي:

سعر التذكرة الموحدة 20 ريال.

بالنسبة لسعر التذكرة الفضية 200 ريال.

أما عن التذكرة الذهبية فإن ثمنها 400 ريال.

موعد المباراة بين الاتحاد والطائي

لقد تم تحديد الموعد الذي يخص ابتداء مباراة الاتحاد ليكون السبت 19 من شهر أغسطس الذي يوافق 3 صفر 1445، ستكون المباراة التاسعة مساءً، ومكان الإقامة في أستاد عبدالله الفيصل ذلك الذي يقع داخل مدينة جدة، كما أن نادي الاتحاد والطائي يمتلكون مهارة عالية وحس متميز في اللعب، ولذلك من المفترض أن هذه المباراة ستكون حماسية وتحقق لكم نسب المشاهدة العالية.

رابط حجز التذكرة

بإمكان الأشخاص أن يقوموا بحجز التذاكر للمباراة التي ستكون بين الاتحاد والطائي، عبر استخدام الموقع الإلكتروني التابع لنادي الاتحاد، وذلك سيكون من خلال كتابة البريد الإلكتروني وكلمة السر، ومن بعدها تحديد المباراة ونوعية التذكرة وإلى أي فئة تنتمي، والمكان الذي ستجلس فيه، فالمباراة ستقام في استاد الأمير عبدالله يوم في التاسع عشر من أغسطس