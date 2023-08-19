اشتري يا ست الكل براحتك.. أسعار الدواجن اليوم السبت 19 اغسطس 2023 في الأسواق بكم كرتونة البيض 

اسعار الدواجن اليوم من الممكن أن تكون أفضل وذلك لأن جميع المؤشرات قد أوضحت أن قيمتها قد أصبحت أقل في المستوى وتتجه نحو القيم الأكثر انخفاضا من الأسبوع الماضي وهذا ما يدفع الكثير من المستهلكين إلى شراء الدجاج أكثر من الفترة الماضية ذلك لأن البورصة المحلية للدواجن في مصر تشير إلى أنه قد حدث تراجع ملحوظ بالأسعار وذلك على مستوى جميع أنواع الدواجن وقد انخفض السعر الخاص بالكيلو من الدجاج الأبيض لنحو 2 جنيه مصري وذلك للكيلو الواحد وهذا وفقا لما قد أصدرته البورصة الرئيسيه للدواجن في مصر ولذلك استقرت أيضا الأسعار الخاصة بالبيض من كل أنواعه ولذلك سنتعرف من خلال هذا التقرير القادم على أهم المعلومات حول لقيم السعرية للدواجن في التوقيت الراهن والمؤشرات السعرية المتوقعة لها يوم غد.

اسعار الدواجن اليوم السبت 19 اغسطس 2023

تعتبر سلالة الدجاج الأبيض من بين أكثر أنواع الدواجن المستهلكة في مصر في مختلف السوق المحلية وصل السعر الخاص بالدجاج الأبيض في مختلف المزارع إلى نحو 60 جنيه مصري، بينما في جميع الأسواق التجارية والاستهلاكية إلى قيمة سعرية قد تصل إلى 68 جنيه.

اسعار الدواجن الساسو والبلدي

من المتوقع أن يستقر سعر الدواجن على قيمة مالية للكيلو تصل إلى نحو 102 جنيه مصري وفي بعض المناطق السعر قد يزيد إلى قيمة جنيه واحد فقط بينما تصل أسعار الدجاج البلدي إلى قيمة مالية مستقرة على سعر للكيلو يبلغ 112 جنيه مصري، ومن المتوقع أن تستقر وتثبت تلك الأسعار حتى يوم غد.

أسعار الأمهات والبط بالأسواق المحلية

سعر الكيلو جرام من لحوم الدواجن الأمهات من النوع الأبيض يصل إلى 57 جنيه مصري للكيلو، بينما تستقر اليوم وحتى الغد أسعار البط والتي قد سجلت ما يلي: سعر كيلو البط من النوع المولر قيمة مالية تصل حتى 65 جنيه مصري بينما الكيلو من نوع البط من سلالة المسكوفي وصل سعره إلى 100 جنيه مصري، بينما يصل سعر الكيلو جرام من نوع البط الفرنساوي إلى نحو 50 جنيه مصري بالسوق المحلية.